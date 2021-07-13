北市買房得不吃不喝15年 民眾黨提三大居住政策主張
根據內政部6月底公布的最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房價所得比為9.13倍，全台民眾想要買房，平均須不吃不喝超過9年，若是北市更得超過15年。立法院民眾黨團今舉行記者會提出三大居住政策主張，呼籲政府提高房屋持有成本、徹底納管租屋黑市、盡速召開居住正義國是會議，解決台灣房市問題。
立委蔡壁如指出，合理的居住是基本人權，聯合國公約也早已將居住視為最低生活保障權，荷蘭更早在120年前就通過住宅法，成為全世界社宅典範，但台灣直到2014年才有社會住宅概念，許多年輕人到都市工作，被迫住在非常不人道的空間，「盼政府能正視民眾居住權，而非當作選舉口號」。
蔡壁如表示，民眾黨團提出三大居住政策方向，首先是提高房屋持有成本，因台灣不動產持有成本遠低於國際，蔡英文總統過去的競選政見「房市三支箭」至今沒有下落，民眾黨團版本的囤房稅將要求出租輕稅、囤房重稅；第二徹底納管租屋黑市，在高達八成房東未繳稅情況下，政府無法掌握租屋市場，住宅問題難以解決；最後是召開居住正義國是會議，2014年「巢運」進入政策規畫後，房價依然攀升、社宅進度依舊緩慢，台灣未來總體住宅政策需要跨部會合作，共同盤點問題想解方。
立委張其祿表示，民眾黨團也提出房屋稅條例修法，盼政府向囤房者課重稅，同時要求財政部檢討台灣房屋稅稅基不合理的情況；另外，台灣租屋市場的租屋族數量、住宅品質等數據，政府幾乎沒有掌握，甚至沒有主管機關研究發展業務，可說「租屋族完全被政府拋棄」，民眾黨團也與民團合作，提出租賃住宅市場專法及住宅法，加強對租賃市場的管制與鼓勵，減少租屋黑數。
張其祿也提出，租金補貼的名額有限，沒有疫情時，需要補貼的戶數就近乎額滿，面對疫情來襲，內政部卻未視實際情形彈性調整，不僅可能排擠原有的弱勢，也無法幫助受疫情影響的租屋族。
民眾黨發言人蔡峻維表示，為讓民眾能迅速了解台灣住宅問題，民眾黨官網今日起推出「我們與房的距離？」房運占卜遊戲(https://residence-justice.tpp.org.tw/)，呈現買房、租房會面臨到的選擇及困難，也呼籲蔡政府面對越來越嚴重的居住問題，精進相關政策。
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