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愛買：收銀人員施打率本周可達九成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠百（2903）旗下愛買表示，目前收銀人員施打率已完成75%，預計本周施打率可提升至90%，另外，全門市的美商街和餐廳維持「禁內用 僅外帶」。

三級警戒微解封，愛買表示，民生運作時具高接觸特性的賣場收銀人員，被列為第七類疫苗施打對象，愛買自7月9日開始安排北北基桃地區收銀人員至配合醫院施打covid-19疫苗，目前收銀人員施打率已完成75%，預計本周施打率可提升至90%。

此外，即日起至7月26日愛買量販全門市的美商街和餐廳維持「禁內用、僅外帶」，愛買表示，賣場持續落實嚴謹的防疫工作，全店定期加強清消不鬆懈，每日平均兩小時加強消毒手推車、冷凍櫃門把、手扶梯扶把等，讓民眾來店自取餐飲時能安心無虞，或也可多加利用外送服務點餐，用行動支持餐飲業

餐飲業 疫苗 遠百

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