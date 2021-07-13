愛買：收銀人員施打率本周可達九成
遠百（2903）旗下愛買表示，目前收銀人員施打率已完成75%，預計本周施打率可提升至90%，另外，全門市的美商街和餐廳維持「禁內用 僅外帶」。
三級警戒微解封，愛買表示，民生運作時具高接觸特性的賣場收銀人員，被列為第七類疫苗施打對象，愛買自7月9日開始安排北北基桃地區收銀人員至配合醫院施打covid-19疫苗，目前收銀人員施打率已完成75%，預計本周施打率可提升至90%。
此外，即日起至7月26日愛買量販全門市的美商街和餐廳維持「禁內用、僅外帶」，愛買表示，賣場持續落實嚴謹的防疫工作，全店定期加強清消不鬆懈，每日平均兩小時加強消毒手推車、冷凍櫃門把、手扶梯扶把等，讓民眾來店自取餐飲時能安心無虞，或也可多加利用外送服務點餐，用行動支持餐飲業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言