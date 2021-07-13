裕民召開股東會 徐旭東：租下多個房間讓股東參加
裕民（2606）是遠東集團八大上市公司當中第一家召開股東會公司，董事長徐旭東表示，雖然有疫情，還是在防疫規範下，一切如常舉行，所以租下很多個房間，讓前來參加裕民股東會的股東都能參加。
徐旭東說，「有人開玩笑問，裕民怎麼這麼厲害，股東會剛好是在微解封第一天。NO、NO、NO，真是的恰巧，股東會日期的選擇都是依規定來的」。
裕民航運股份有限公司是遠東集團國內八大上市公司之一，以經營散裝航運業務為主，徐旭東分析，今年散裝船真的很好，反觀去年(2020)受新冠疫情影響，市場動盪。前二季市況不佳，波羅的海乾散貨指數(BDI)，在5月14日時跌至新低393點，鋼鐵、煤 等原物料貿易需求因全球經濟幾近停擺而大幅下降。
去年下半年，受 惠於北美穀物出口旺季及各國政府開始振興經濟、擴大內需，市場持續復甦，指數一路爬升在10月6日回穩至2,097點，全年平均達1,066點，同比下降21.21%。
展望未來，隨著新冠疫苗的接種，世界經濟可望逐步回到軌道。據國際貨幣基金組織(IMF)預估，2021年全球經濟成長率預期有5.5%的成長。再加上市場的船舶訂單數來到自2003年的低點，未來市場的需求預期會超過船舶的供給數量，支持散裝市場的反彈力量。裕民發展智能船舶，提供永續多元服務，不斷的加速船舶汰舊換新，平均年齡沒有超過6年，總共62艘船，噸位也在8千多萬噸，是市場非常有競爭力的船隊。
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