快訊

疫苗接種意願開放18歲以上登記了 AZ、莫德納皆可選

評／全面圍堵中國？美軍擬組「太平洋特遣艦隊」

裕民召開股東會 徐旭東：租下多個房間讓股東參加

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民在防疫規範下強化報到的動線。黃淑惠攝
裕民在防疫規範下強化報到的動線。黃淑惠攝

裕民（2606）是遠東集團八大上市公司當中第一家召開股東會公司，董事長徐旭東表示，雖然有疫情，還是在防疫規範下，一切如常舉行，所以租下很多個房間，讓前來參加裕民股東會的股東都能參加。

徐旭東說，「有人開玩笑問，裕民怎麼這麼厲害，股東會剛好是在微解封第一天。NO、NO、NO，真是的恰巧，股東會日期的選擇都是依規定來的」。

裕民航運股份有限公司是遠東集團國內八大上市公司之一，以經營散裝航運業務為主，徐旭東分析，今年散裝船真的很好，反觀去年(2020)受新冠疫情影響，市場動盪。前二季市況不佳，波羅的海乾散貨指數(BDI)，在5月14日時跌至新低393點，鋼鐵、煤 等原物料貿易需求因全球經濟幾近停擺而大幅下降。

去年下半年，受 惠於北美穀物出口旺季及各國政府開始振興經濟、擴大內需，市場持續復甦，指數一路爬升在10月6日回穩至2,097點，全年平均達1,066點，同比下降21.21%。

展望未來，隨著新冠疫苗的接種，世界經濟可望逐步回到軌道。據國際貨幣基金組織(IMF)預估，2021年全球經濟成長率預期有5.5%的成長。再加上市場的船舶訂單數來到自2003年的低點，未來市場的需求預期會超過船舶的供給數量，支持散裝市場的反彈力量。裕民發展智能船舶，提供永續多元服務，不斷的加速船舶汰舊換新，平均年齡沒有超過6年，總共62艘船，噸位也在8千多萬噸，是市場非常有競爭力的船隊。

裕民是遠東集團所有上市公司當中第一家召開股東會公司，董事長徐旭東表示，雖然有疫情如常舉行，尊守防疫規定歡迎股東參加。黃淑惠攝
裕民是遠東集團所有上市公司當中第一家召開股東會公司，董事長徐旭東表示，雖然有疫情如常舉行，尊守防疫規定歡迎股東參加。黃淑惠攝
裕民股東會租下國軍英雄館多間房間，讓股東能前來參加股東會。黃淑惠攝
裕民股東會租下國軍英雄館多間房間，讓股東能前來參加股東會。黃淑惠攝
裕民股東會主現場，也是依防疫規定拉開距離。黃淑惠攝
裕民股東會主現場，也是依防疫規定拉開距離。黃淑惠攝

股東會 裕民 徐旭東

延伸閱讀

台航：獲利將季季高

台指期上漲163點 收17,824點

看好未來榮景 長榮本月又悄悄訂造兩艘

元智畢典 徐旭東：疫情讓全球進入新常態要重新想像、思考、再造

相關新聞

政經私房話／林淑婷拚命三娘 貼心女兒相挺

父親是總鋪師，林淑婷與餐飲、飯店結緣甚早，從飯店櫃檯到現在擔任漢來美食總經理，總被同事認為是「拚命三娘」。她認為，服務業...

陽明辦現增 每股182元

陽明昨（12）日董事會通過今年現金增資發行新股價格，共發行16萬張，每股發行價格182元，為陽明上市以來辦理過最高的現增...

陽明6月業績 再創高

海運市況佳，陽明昨（12）日公布6月營收為275.36億元，月增14%，並較去年同期大增152.1%，再創新高。加上長榮...

黃育仁反收購鈺叡 難度高

鈺叡公開收購菱光案一波三折，持股五成的大股東達勝伍決定撤出鈺叡後，隸屬於黃育仁陣營的菱光、東友及光菱公司都致函達勝伍，表...

達勝伍賣鈺叡股 兩個原則

消息人士透露，達勝伍創投是否撤出鈺叡公開收購菱光，本周是關鍵。六家壽險上周五（9日）與達勝伍董事長郭冠群開會，表達希望按...

遠雄砸70億 中南部大獵地

看好台中房市，遠雄建設日前公告砸38.82億元買進西屯區1,213.13坪土地，遠雄表示，將興建住宅大樓，目前全案正規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。