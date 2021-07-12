長榮海運斥資11.19億元 採買6,000個貨櫃

長榮海運（2603）今日公告再度進場造櫃，斥資3997.5萬美元（約台幣11.19億元）採買6,000個貨櫃。

全球缺櫃情況一直非常嚴重，除了萬海（2615）大量造櫃外，長榮海運今年陸續進場造櫃，主要考量長榮集團新船持續加入，造櫃可以推升長榮海運全球競爭力。

長榮集團的榮運買進新櫃外，長榮海運今天也公告向Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing 公司買進6,000只貨櫃，總交易金額為3997.5萬美元計算，一個櫃約是6662美元，市場認為，由於造價高於市場，市場推估這應該是特殊型貨櫃。

長榮今年3月才宣布，旗下重要子公司「青標海運公司」及「長榮香港有限公司」因應汰舊換新及新船增加的業務需求，實際公布造櫃數量為3.95萬個櫃，折算台幣為60.09億元。

今年2月長榮集團旗下榮運宣布旗下子公司立盛企業拓展租櫃業務，預計採購1.8萬個新櫃，金額為台幣19.3億元，主要也是供應大客戶長榮來使用。