配合防疫 廣隆越南子公司暫時停工 　

鉛酸電池大廠廣隆（1537）今（12）日公告，越南子公司利隆因應COVID-19新冠疫情影響，配合當地隆安省政府防疫政策，暫時停工。由於，廣隆越南廠占總產能逾八成，若停工時間長恐將對產能及營收造成影響。對此，廣隆表示，已依當地政府要求送出安置員工的計畫書，盼能儘速獲得核准，即可復工生產，估計影響不大。

廣隆公告指出，利隆（越南）責任有限公司是廣隆持股100%的子公司。因越南隆安省人民委員會為防止COVID-19新冠肺炎疫情擴散， 於今（12）日去函要求隆安省企業及工廠暫停活動，一直到 企業（工廠）審查通過符合「三就地原則，就地生產、就地吃飯、就地休息」後始能開始營業生產，越南子公司利隆 （越南）責任有限公司配合政府政策，暫時停工。

廣隆說明因應措施，越南子公司利隆（越南）責任有限公司已擬定計劃書，送交隆安省政府審查，待審查通過後恢復生產。

廣隆表示，廣隆赴南越投資已逾30年，在隆安省算是前幾大外資企業。目前越南廠有員工3,000餘人，目前宿舍無法容留全體員工。為達成政府要求「三就地原則」，將移出一棟廠房做為安置員工之用。相關計畫書今天已送審中，若能儘速獲得核准。以目前越南廠滿產能生產的情況，估計很快可以補足停工損失產能，對營運影響不大。

廣隆去年全年稅後純益8.79億元，每股純益10.75元，連續五年賺一個股本。廣隆產品出貨量以不斷電系統UPS電池占最大宗，高達七成；機車用電池11%、代步車電池11%、汽車用電池3%。

主要生產基地位於南越的廣隆，去年受疫情影響停建的新廠，今年花上億元興建的第11棟新廠，原規劃本（第3）季啟用，將解決倉儲及產線飽合的問題，產能提高一成以上，足以因應未來二至三年的訂單需求。