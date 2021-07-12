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三商家購6月合併營收13.4億元 年增19.26%

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導

三商家購（2945）今（12）日公告今年6月合併營收13.4億元，與去年同月相比增19.26%，但較上月略減9.5%，與前期相比則增8.92％。

公司以集中在住宅區爲優勢、目標客戶為重視效率和折扣出清優惠的小型超市客人為主，資本額6億元，目前全台店數規模約為800家，未來將持續以小型店深入全台社區為主，

未來三商家購將持續強化顧客關係，透過商品多元化，提供消費者更多選擇，除經營進口及自有品牌商品，亦透過差異化商品及嚴謹檢測，提供消費者安心且實惠的消費體驗，今年擬擴大咖啡販售，並透過一條龍服務，自行採購與進口，搶攻城市商機。

此外，以集團資源力求差異化，預計將部份店面改裝為美妝複合店，若反應良好，不排除年底就會開出百家，藉此導入新客源，並進一步提升營收。

營收

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