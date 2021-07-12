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台航董事長劉文慶：今年營收獲利季季高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
台航今日股東會，董事長劉文慶表示看好台航今年營收、獲利將一季比一季高。台航提供
台航今日股東會，董事長劉文慶表示看好台航今年營收、獲利將一季比一季高。台航提供

台航（2617）今日股東會，董事長劉文慶表示看好今年台航營收、獲利將一季比一季高，台航股東會通過配發現金股利0.9元，也進行6席董事及3席獨董的改選，大部分的董事及獨董都連選連任。

台航在新船加入後已經有19艘船舶，船隊年輕化，平均船齡約6.5歲，而且新船都是節能高效率船舶，在市場需求強勁下，今年、明年展望都很好。今天進行董事改選，股東會後的董事會推舉劉文慶繼續擔任董事長。

台航第26屆董事名單，交通部代表人:劉文慶、交通部代表人:仇忠林、交通部代表人:王義川(新任)、陽明海運（2609）(股)公司代表人:何秀綺、陽明海運(股)公司代表人:蘇育文(新任)、永裕興企業有限公司代表人:林玉琴。獨立董事:王金山、:呂世通及新選任獨立董事李新民。

劉文慶表示，台航主要船舶為中、小型的散裝船，根據現在市場上6萬噸到3萬噸的中、小型船舶日租金約在3.2萬美元，市場很熱門的巴拿馬型日租金則來到3.7萬美元，去年同期僅6、7千美元，年增率4倍，今年10月台航還有一艘巴拿馬型的船要交船，成為推升第4季業績成長新動能。

台航在日商台灣住友商事的協助下，迄今已向大島造船所訂造20艘船舶，今年預計交船數量為5艘，已經交了4艘，到10月會交今年的第5艘，推動營收成長，今年6月營收2.65億元，年增率達36%；其餘3艘船舶將分別於明年第二、三季交船。

台航今天股東會在公司門口戶外舉行。台航提供
台航今天股東會在公司門口戶外舉行。台航提供

股東會 陽明海運

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