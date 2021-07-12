越南疫情擴大 達新子公司越南廠明起停工11天
越南疫情擴大，國內風雨衣龍頭達新（1315）今天代子公司達越公告，位在胡志明新順加工區的越南廠從7月13日至23日將自主暫時停工11天，預估受影響產值約500萬元。
達新主管表示，此次子公司越南廠暫時停工，並不是當地政府規定，而是考量越南疫情嚴峻，為維護員工安全，公司決定自主暫時停工。一方面不希望讓員工曝露在危險之中，二方面因為越南疫情加劇，很多客戶都非常關心出貨狀況，公司決定暫時停工，雖然出貨會延誤，但時間不長前後只有11天，讓客戶不用一直為交期擔心。
達新此次暫時停工的子公司越南廠，主要生產雨衣及成衣，屬於比較技術性的生產廠，人員不多，雖然已全員接種疫苗，且經檢測全員均無確診，但達新仍以最高規格決定先暫時停工，根據公司初步估算，停工期間影響產值大約僅500萬元，而且部份出貨只是遞延，對公司財務、業務不會造成重大影響。
達新強調，接下來會全力配合當地政府最新的防疫規定，持續密切注意當地疫情發展並即時採取相關應變措施，並隨時注意員工健康狀況。
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