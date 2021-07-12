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麗彤上半年營收近9億元 年增4％

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

麗彤（6539）今（12）日公告6月營收0.9億元，受到台灣新冠肺炎三級警戒延長之影響，但今年上半年宅經濟發威，線上購物帶動保健美容產品銷售持續成長，累計上半年營收近9億元，年增率4％。

麗彤董事長張麗綺表示，DV官網與皮膚管理中心的會員，是公司最重視的內部資產，憑藉數位化管理與行銷策略，提供給消費者最理想的商品，在公司多款保健食品中，九成都是自主研發的液態劑型產品，因「喝」的保健機能飲品，讓消費者可以快速、便利的補充所需，在新冠肺炎持續加速全球數位轉型下，消費者的購物模式改變，帶動DV官網銷售增長，推升上半年營收成長；且公司每年平均推出三款大型機能保健新品，繳出上半年營收近9億元，較去年同期成長4％。

麗彤的液態劑型DV醇系列之「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」與「醇養妍」等公司明星熱銷產品，「醇系列」機能飲品上市至今銷售超過750萬盒，其中「醇耀妍NMN超能飲」自今年推出迄今銷售突破13萬盒，而「纖系列」也累積賣出380萬盒，下半年預計再推出2~3款保健食品，隨著疫情推升網路購物需求強勁，將視消費市場需求擴大行銷，以期挹注營收穩健成長。

至於策略聯盟的醫美診所共計12家，DV皮膚管理中心九家，今年目標再增加1-2家醫美診所策略聯盟，其中新竹館預計於今年下半年開幕，在快速成長的美容保健市場中，持續佔有絕對的領導優勢。

展望後市，麗彤藉由多元商業模式築起美麗的長城，專注提供會員健康、美麗的服務，公司挾研發與自營60萬線上會員優勢，旗下保健及保養品開發多元品項，並藉由雲端系統整合DV官網與皮膚管理中心的會員，結合數據分析，提升行銷準確度，墊高品牌競爭優勢，且與會員一同成長，再增加新服務、擴大數據池，以期新品新服務效益顯現，增添公司新的營運成長動能。

營收 保健食品

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