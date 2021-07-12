指揮中心微解封 「健身工廠」13日恢復營業

本土最大健身中心柏文 (8462)今（12）日宣布將於明日開始恢復旗下的「健身工廠」據點營業（不包含雲林縣、高市），同時新增場館籌備也正如期推進，可帶動營運逐步回溫。

柏文表示，自5月15日起全面暫停該公司的健身工廠、人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場等所有據點營業迄今，面臨創業以來最大衝擊，以6月營收來看，單月營收僅有64萬元，年減99.8%、月減99.6%。

歷經三級警戒三度延長，指揮中心7月8日宣布微解封，有條件鬆綁運動場館、健身房等恢復營業。對此，該公司歷經綜合考量，決定「健身工廠」將自7月13日起恢復營業（不含雲林縣、高雄市據點）。

「健身工廠」恢復營業期間除全館高強度的清潔消毒外，並要求會員進場確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口、保持社交距離及器材間隔使用，並嚴格控管容留人數限制，所有員工配戴口罩、護目鏡，並對私人教練進行七天一次的抗原快篩。

柏文強調，這兩個月停業期間，並未放慢擴展據點腳步，依最新進度，健身工廠位於新竹市的光埔廠將於7月17 日開始營運，嘉義縣民雄廠則預定於7月29日開幕。

接續，第3季尚有高雄市南岡山廠、台北市長春廠兩個都會區新廠館，以及南投縣新據點開幕；第4季則有分別位於台中市、高雄市及新北市等三個都會區新廠館投入營運。

該公司並預期台灣民眾陸續施打疫苗後，疫情可望獲得有效控制，新據點的投入將可迎合民眾期盼運動的報復性需求。