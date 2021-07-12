遠百6月營收年減逾3成 上半年年減0.95%
遠百（2903）公告6月營收16.5億元，年減34.24%，受疫情衝擊影響，今年累計營收由成長轉為衰退，累計1-6月營收164.25億元，較去年同期下滑0.95%。
遠百旗下包括遠百、SOGO百貨與愛買量販，其中，愛買較去年同期成長。不過，就遠百本業部份，受到疫情影響，全台遠百上月營收衰退約超過六成，各業種受疫情影響皆衰退，僅精品相對有撐，因前一波母親節檔期業績拉抬，上半年累計較去年仍是小幅成長。另外，超市因民生採購需求升溫，6月較5月業績成長10%，而餐飲則受不能內用衝擊，今年以來累計衰退約5%。
國內疫情爆發後，遠百也強化線上銷售，推出「STAYHOME輕鬆購 宅在家最10在」，為線上購物的促銷活動，活動自5月20日起跑至6月30日，整體檔期業績逾6,000萬，銷售最好的是化妝品、親子寵物、運動休閒、女裝和小家電。
展望7月份，遠百表示，全台遠百預計將在7月29日舉辦年中慶，期待為實體門市注入業績活水。目前看來，百貨人流已有些許回溫，遠百也會遵循指揮中心對人流管制的限制，強化防疫，也期待買氣可以逐步回籠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言