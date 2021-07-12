遠百6月營收年減逾3成 上半年年減0.95%

遠百（2903）公告6月營收16.5億元，年減34.24%，受疫情衝擊影響，今年累計營收由成長轉為衰退，累計1-6月營收164.25億元，較去年同期下滑0.95%。

遠百旗下包括遠百、SOGO百貨與愛買量販，其中，愛買較去年同期成長。不過，就遠百本業部份，受到疫情影響，全台遠百上月營收衰退約超過六成，各業種受疫情影響皆衰退，僅精品相對有撐，因前一波母親節檔期業績拉抬，上半年累計較去年仍是小幅成長。另外，超市因民生採購需求升溫，6月較5月業績成長10%，而餐飲則受不能內用衝擊，今年以來累計衰退約5%。

國內疫情爆發後，遠百也強化線上銷售，推出「STAYHOME輕鬆購 宅在家最10在」，為線上購物的促銷活動，活動自5月20日起跑至6月30日，整體檔期業績逾6,000萬，銷售最好的是化妝品、親子寵物、運動休閒、女裝和小家電。

展望7月份，遠百表示，全台遠百預計將在7月29日舉辦年中慶，期待為實體門市注入業績活水。目前看來，百貨人流已有些許回溫，遠百也會遵循指揮中心對人流管制的限制，強化防疫，也期待買氣可以逐步回籠。