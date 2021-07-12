雲朗觀光集團：已完成國際清潔及衛生認證計劃
疫情後旅遊，民眾防疫意識提高，雲朗觀光集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、桃園、高雄、花蓮）及兆品酒店嘉義，七個館別在嚴格的審核標準下已全部完成【 Diversey 泰華施安心盾牌】 認證計畫的審核，等待國際總部行政作業流程中，這也是全台首家經國際清潔認證審核完成的飯店集團。
7月13日重新開館也因應疫情調整營運流程及強化防疫措施，如快速辦理入住及退房程序、公共區域實施嚴謹的人流管制、增設消毒站點與透明隔板、有限度的開放訂房、住客用餐提供客房餐飲服務等，確保重啟營運後提供旅客安心的住宿與用餐環境。此外，飯店更推出多項住宿優惠專案提供旅客選擇。
雲朗觀光集團表示， Diversey 泰華施為國際知名清潔和衛生產品供應商，提供全球各大飯店、醫療院所與機關等清潔服務，Diversey 泰華施安心盾牌認證計畫內容與措施，是根據世界衛生組織 WHO、歐美當地衛生當局（CDC、ECDC）、歐洲飛航安全局 EASA 的建議所制定嚴格的規範。新冠疫情爆發以後，雲朗觀光集團為了提供賓客最優質安心的住宿體驗，給員工最安全的工作環境，即與 Diversey 泰華施合作，從清潔與消毒的方法、頻率、靜置時間、稀釋比例及高頻接觸點的工作要點，以全新的高規格清潔安全標準和服務規範，強化住客對飯店防疫措施的信心。
衛生清潔程度是經過專業儀器（ATP冷光檢測儀）檢測來監控，ATP清潔監測法是將環境表面殘留的髒污、微生物等能量物質(稱:ATP)轉換成冷光訊號，再利用儀器測量，判讀其相對光單位(relative light unit, RLU)，來科學量化環境污染的程度，可避免肉眼無法辨別的汙染物質及微生物等存在造成相關之風險。
根據期刊研究結果，一般環境中的RLU平均值大約超過1000。雲朗依據泰華施的檢測數值需於十平方公分範圍內RLU數值需小於80才符合清潔消毒標準，若RLU數值超過250，所有的清潔流程和措施則需全部重新修正並重新檢測。
雲朗觀光旗下參與 Diversey 泰華施安心盾牌認證計畫的飯店徹底落實清潔、消毒與嚴格的查核程序，飯店房務人員皆佩戴口罩、面罩及手套才進行清掃作業，針對客房、廚房、餐廳、前檯、公共區域、會議室、休閒設施、後場辦公室等區域，以每兩小時或於每次服務後施行深度清潔與消毒，門把、電梯面板和按鈕、接待櫃檯、遙控器、電話等高頻率接觸的表面更增加清潔頻率。住客退房後，客房將靜置24小時房務人員再入內打掃，客房清潔以五種顏色布巾分別使用專門的消毒液擦拭不同的區域，避免交叉污染，客房完成清潔及消毒，經紫外線燈殺菌後，由查核員做檢測合格就不再進房，並於房門口貼上封條，直到下一位入住的旅客，確保客房是在最安全的狀態下迎接每一位旅客。
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