被卡6天也不怕 蘇伊士營收仍創新高

雖然被長賜號貨輪卡住6天，但蘇伊士運河的營收仍創下歷史新高，主要是因疫情讓航運業更加發達，雖然長賜號卡關事件造成的損失不小，對於整體收益的影響卻沒有想像中大。蘇伊士運河自古以來就是重要航運關口，二戰前由英國掌握，後來被埃及國有化收回經營權。

根據《半島電視台》報導，埃及官方11日宣布，蘇伊士運河去年6月到今年6月的通關營收創下歷史新高，來到了58.4億美元，比上一季度的57.2億美元成長2.2%。運河管理局主任雷比表示，雖然運河通行面臨了一些挑戰，但後續收入回復得很快，因此影響沒有想像中大。

他指的就是在今年3月底時，貨輪長賜號在蘇伊士運河擱淺的意外，整整6天多的時間，讓運河管理局每天要付出1500萬美元的代價。不過運河管理局也指出，今年這6個月的船隻通行量達到9763艘，還比去年同期多2%；2020年超過1.9萬艘船通過蘇伊士運河，平均每天超過50艘。

不過針對長賜號的卡關造成全球10%航運受到阻礙，近日埃及才與長賜號的日本籍雇主達成和解協議，將扣留的長賜號放走。《埃及獨立報》提到，上半年的營收也比去年同期成長8.6%，達到30億美元，羅比也感謝管理局員工迅速將長賜號事件處理完畢，將損害控制到最小。

蘇伊士運河自古以來就是亞、非重要的海運樞紐，在第2次世界大戰前都是由殖民埃及的英國掌握這個重要的關口，但在1956年的蘇伊士運河危機中，埃及將運河收歸國有，英國無力收復下只好撤出埃及。這也是英國百年殖民體系的衰退象徵，此後世界便進入美蘇兩強的冷戰對峙局面。

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