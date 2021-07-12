竹科也將有社宅！預計2025年完工、約545戶

國家住都中心今（12）日表示，於新竹市推出首處社會住宅統包工程「竹科安居」，預計2025年完工，將提供約545戶社會住宅。即日起正式公告上網招標至8月23日下午5時截止，歡迎廠商踴躍投標。

新竹市「竹科安居」社宅基地位於新竹市東區，南北交通便捷，在西側有介壽路，可直接進入竹科園區；北側為光復路一段，銜接新竹交流道(國道一號)；東側則與台鐵竹中站距離約0.8公里；且鄰近金山面公園、關東國小、新科國中、新科國民運動中心及市場等，周邊生活機能完善；同時，本案將規劃設置日照中心，創造全齡友善的居住環境。

國家住都中心為加速推動工程，將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率，以滿足各地民眾安居成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。

國家住都中心表示，有意願加入社宅國家隊行列的優良廠商請密切注意國家住都中心網站採購專區，為團隊注入新動能，共築社宅新價值。