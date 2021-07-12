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聚隆6月營收創兩年多來新高 Q3調漲產品報價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

聚隆（1466）公告6月合併營收3.53億元，年增145.79%，月增19.93%，一舉創下27個月以來新高。聚隆表示，6月營收成長動能除了來自口罩出貨成長，主要還是紡織本業受惠歐美解封帶動需求，目前產能全產全銷。並計畫第3季調漲內銷產品價格，尼龍和聚酯每公斤都計畫調漲2元，漲幅1.5%。

聚隆表示，歐美解封帶動需求，不論品牌商、通路商的需求都大幅攀升，使成衣廠拉貨積極。由於預期產品價格還會繼續往上走，聚隆目前不接長單，8月訂單都已排滿，由於產能皆以滿載，聚隆也計畫調漲產品價格，以利第3季業績有更亮眼的表現。

聚隆第2季營收9.09億元，年增184%，累計上半年營收16.93億元，年增53.06%。聚隆表示，由於市場需求暢旺，加上原料上漲帶動，支撐尼龍和聚酯第3季內銷價格具調漲空間，目前內外銷占比約各5成，為求毛利率有更好表現，第3季內銷比重有機會再攀升。

在口罩方面，聚隆預期7月出貨量會降溫，主要是整體市場供給充裕。

聚隆日前公布自結4月稅後淨利1,600萬元、年增242％，EPS達0.14元；累計前四月稅後淨利5,600萬元，創同期新高，EPS達0.5元。

營收 內銷

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