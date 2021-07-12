百貨營收掉八成，「二房東」京站為何敢租金大折扣？

三級警戒期間，百貨宛如空城，「京站」也不例外。但作為廠商的「二房東」，京站決定不收兩個月的包底額，並減免固定費用，京站總經理柯愫吟為何敢做這個艱難的決定？

對百貨業者來說，疫情升溫之後，開業與不開業，猶如站在天秤兩端，左右為難。

「每次一開門就是上千名員工曝險，我們也很緊張。」京站時尚廣場總經理柯愫吟心有餘悸，京站與台北車站六鐵共構，鄰近爆發大規模感染的萬華，開業，生怕人流聚集，恐成防疫破口，櫃員人人自危。

然而，不開業，又是項艱難的抉擇。「廠商也兩難，因為員工薪水還是要發，直接關店就是一點收入都沒有，」柯愫吟表示，對廠商來說，直接叫員工放無薪假，也很可憐。

實情就是，5月至6月初，京站宛如空城，專櫃與營業人員面面相覷，冷氣空調比說話聲音還大。柯愫吟坦言，5、6月業績掉70％、80％，比去年的腰斬還更腰斬。

作為百貨業者，京站盡量體恤廠商，「看到業績這樣，還要廠商租金付到底，過意不去。」柯愫吟表示。

內部討論後，決定不收5、6月包底額（包底即「保證營業額」的意思。品牌商與百貨業約定業績必須達到一定金額，若未達標準則以該金額計算其抽成）、而固定費用則扣除無營業天數，「對廠商來講也許幫助甚微，因為廠商除了租金成本，還有人事成本，我能夠做的是租金減免一些。」

儘管京站作為二房東，也是身不由己，大房東台北市政府暫不降租，只能咬牙撐過，盡量與廠商共體時艱。

且雖然京站符合「業績掉超過一半」的紓困條件，也是杯水車薪，柯愫吟由衷希望，政府能在稅務上有所補助，因為疫情以來真的營收歸零。

即便日子不好過，京站仍發起六天日日捐上百個便當給醫護人員，柯愫吟用「廠商很可愛」來形容參與廠商如饗食天堂、美威鮭魚，廠商不只熱烈響應捐贈愛心便當，且以較優惠的價格賣給京站，京站再捐贈餐點給鄰近台大醫院、市立聯合醫院中興院區。

業績掉九成，線上業績成長五倍以上

顧客無法上門，過去以體驗經濟為主的業者紛紛轉向數位化運營。「真的是被逼到牆角…」京站過去線上業績占整體營收，僅1~2%，現在約佔10%。「以前一天可以進帳1500萬～2000萬，現在每天的業績降到200萬左右，且幾乎來自線上。」

這陣子為了適應疫後新生活，「員工都很努力的在堅守崗位。」柯愫吟欣慰地表示，像是為了方便消費者取餐，而設置外帶專區，位於沒冷氣也沒空調的停車場，但員工非但沒喊熱，還全身包緊緊防護裝備，後來京站緊急調動兩台移動式的冷氣機解圍，柯愫吟很感動員工的付出，「都想掉眼淚！」

此外，京站早在2017年嘗試數位化，加上去年疫情下，開始的練兵經驗，今年很快就做出因應。透過直播、FB、京站自營電商Q online、美食外送平台QQ飛食等管道，提供多元的線上服務。

分析京站生存之道，主要朝四部分進行。

一、直播

自去年3月，京站便領先全台百貨，打破以往傳統百貨的B2C銷售模式，開始「FB直播銷售」，現在有許多百貨群起效尤。而京站經過這1年多，愈加優化，包括將直播導購商品串接綠界科技的金流、物流及電子發票，讓線上購物更順暢，平均每檔直播回看人數上看5000～6000人。

柯愫吟認為，直播除了是一銷售管道之外，也是很好的宣傳管道，一些訊息也可提前曝光。

二、精準行銷

柯愫吟指出，現在百貨業講求分眾化，每個客戶要什麼，百貨都要想辦法提供專屬資訊讓你產生購買慾。

透過線上追蹤客戶瀏覽足跡，可清楚分析客戶的消費行為，最重要的反而不是客戶買了什麼，而是看了卻沒買什麼，好好研究的話，即可瞭解商品的消費族群，摸索複雜的消費心理。

三、品牌線上試水溫

這段期間，也讓不少還沒機會設櫃的品牌商，得以先在百貨的線上平臺上架，「實體面積有限，此時有化妝品、家用品等，在我們的線上平台Qonline上試水溫，若合作順利，未來也有可能設櫃，」柯愫吟說。

四、熟客經營

今年不少百貨開始注重熟客經營，京站也不例外，今年也開始鼓勵櫃員與熟客用LINE聯繫，若顧客喜歡推薦商品，就能直接透過專屬網址結帳。

「千萬不要排斥科技，你只能擁抱它。」柯愫吟心得是，即使百貨業重在實體購物體驗，虛擬通路仍要ready好，並感謝員工這一陣子盡忠職守，才能應變像疫情這樣突發性危機，共度難關。

（作者／沈瑜 本文出自2021.7.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）