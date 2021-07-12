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搶攻電動車商機 和泰車引進PRIUS PHV全新尊爵版

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
位於林口三井OUTLET的TOYOTA品牌形象館可零距離體驗PRIUS PHV插電式油電複合動力的魅力。和泰汽車提供
位於林口三井OUTLET的TOYOTA品牌形象館可零距離體驗PRIUS PHV插電式油電複合動力的魅力。和泰汽車提供

環保意識逐漸抬頭，國人買車更重視環保議題，電動車及油電車成為不少人購車的新選擇，TOYOTA總代理和泰汽車（2207）於7月12日正式發表PRIUS PHV尊爵版等級，兼具電池電動車(BEV)與油電複合動力車(HEV)的優點，推出汰舊換新震撼價99.9萬元，限量30台。

日本進口PRIUS PHV兼具電池電動車(BEV)與油電複合動力車(HEV)的優點，不僅能享有與BEV車款相同的純電駕馭樂趣，當電力不足時，可切換為油電模式繼續行駛，免去里程焦慮的困擾，深受消費者的喜愛。在充電方面，則展現絕佳便利性，以住家的110V插座即可充電，僅需5小時20分註5即可將電池充滿。

和泰車表示，讓民眾能以超值的價格，實踐節能減碳、環境保護的理念，一直是和泰車長期推動的目標，TOYOTA為HYBRID油電車款的領導者，1997年在美國推出第一代PRIUS以來，至今全球已累積銷售超過1,700萬輛油電車，同時，為了積極推展碳中和，更推出多樣化電動化車款，而PRIUS PHV從2012年推出以來，廣受消費者的支持與喜愛，純電行駛最高可達64km，一般市區行駛都足夠使用，環島旅行也不必擔心，可隨時切換為油電行駛模式，平均油耗測試值109.9km/l，燃油經濟性絕佳，是兼顧減碳與經濟務實的最佳選擇。

除此之外，在安全配備的方面，PRIUS PHV標配Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統、DSC檔位誤入動力限制系統、AVAS車輛接近警示行人系統及7 SRS氣囊等完善主、被動安全系統，利用先進科技輔助，讓讓消費者擁有更加便利的智慧用車生活外，全方位守護車主的行車安全。

電動車 和泰車

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TOYOTA PRIUS PHV全新尊爵版 限量30台震撼價99.9萬

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