電動車研發專利申請 湧入美、歐、大陸

專業資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate）今（12）日發表名為《未來之路：永續汽車的現狀與未來》的報告。報告指出，電動車研發活動多數來自於主要創新大國的研發中心，如日本、中國大陸、韓國、德國和美國，這些國家都是世界領先的電動車製造商所在地。專利的申請地點代表電動車的主要銷售市場，資料表明來自日本和歐洲的創意專利申請正在湧入美國、歐洲和中國大陸。

此份報告展示電動車（electric vehicles，EVs）的創新現狀，該公司表示，儘管電動車在過去20年創新旅程中取得了巨大進展，但車輛充電速度和電池容量的瓶頸問題仍有相當大的進步空間，另外在車輛設計上還存在著很多關鍵挑戰，克服這些問題對帶動電動車市場的成長至關重要。

科睿唯安在對全球科學期刊出版資料梳理後發現，自1990年代中期以來，每年發表關於電動車的學術研究論文數量呈指數級增長。儘管第一篇論文出現在一個多世紀前，但近四分之三（74%）的論文發表於2011—2020年間。

雖然發展迅速，但電動車的廣泛普及仍然面臨著諸多障礙。最新調查顯示，消費者對電動車的續航里程和充電基礎設施不足存在著顧慮。根據科睿唯安的專利資訊，在過去20年到當前的發展歷程中，電動車的研發活動一直聚焦在成本、可靠性和安全性方面。相比之下，縮短電動車充電時間和提高電池容量的研發活動還停留在較為基礎的階段。要釋放電動車的廣闊市場潛力就必須克服這些關鍵挑戰。

科睿唯安的商標研究資料證實了充電技術仍然進展緩慢。包括美國專利商標局（USPTO）和歐盟智慧財產局（EUIPO）在內的主要智慧財產權機構的商標申請資料表明，針對電動車充電器和充電站服務的商標申請數低於電動車其他應用的商標申請數，直到2017年以後，這類商標的申請數量才開始大幅增加。