快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沛波6月營收3.18億元 第3季營運展望樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）6月自結營收為新台幣3.18億元，月減6.47%，但仍較去年同期成長19.47%，且創歷年同期新高，累計前六月自結營收為19.27億元，較去年同期成長22.19%。

總經理葉俊良說，6月受到疫情持續蔓延以及雨季影響，以致於營建工程施工延後，相對影響出貨排程，出貨量較5月略減，但因鋼鐵價格仍處於高位，故單月及累計營收均呈現同比成長現象。

沛波表示，近期俄羅斯宣布從8月起對出口鋼品課徵15%出口稅，加上中國為推動碳中和，政策已定要減少鋼鐵產量，在鋼品供應量減少情況下，預期未來原料會持續看漲。而受惠於台商回台投資、電子大廠擴建以及建築業商辦大樓建案增多，再加上公共工程推動，在需求暢旺及鋼筋價格續漲趨勢下，預期客戶追量出貨比重增加，故當疫情控制得當下，可望支撐業績維持高檔，預期第3季營收有望成長，對營運展望依然樂觀。

營收 鋼鐵

延伸閱讀

壽險三個利多 獲利好補

國泰金、富邦金 上半年大賺

中鋼8月盤 穩中帶堅

就市論勢／電動車、鋼鐵、造紙 可留意

相關新聞

榮剛6月營收7.28億元 創14個月來新高

榮剛材料（5009）6月自結合併營收為7.28億元，較去年同期增加9.35%，累計前六月自結合併營收37.8億元，較去年...

電商銷售加溫 集雅社6月營收較去年成長近1成

集雅社（2937）公告6月營收為2.03億元，相較去年同期成長9.46%；上半年營收為14.09億元亦較去年成長13.3...

春雨6月營收10.4億元 連續3個月創歷史新高

春雨（2012）6月自結合併營收為10.4億元，較去年同期成長58.4%，連續三個月創歷史新高。累計前六6月自結合併營收...

久陽6月營收3.62億元年增327% 螺絲接單暢旺

久陽精密（5011）6月自結合併營收3.62億元，較去年同期成長327 %；累計前六月合併營收為17億元。

沛波6月營收3.18億元 第3季營運展望樂觀

沛波鋼鐵（6248）6月自結營收為新台幣3.18億元，月減6.47%，但仍較去年同期成長19.47%，且創歷年同期新高，...

醣聯攜三菱瓦斯化學 啟動骨鬆生物相似藥臨床試驗

台灣醣聯（4168）今（12）日宣布，與日本三菱瓦斯化學已於近日簽訂骨質疏鬆症生物相似藥SPD合作協議，將共同進行該項藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。