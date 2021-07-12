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醣聯攜三菱瓦斯化學 啟動骨鬆生物相似藥臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣醣聯（4168）今（12）日宣布，與日本三菱瓦斯化學已於近日簽訂骨質疏鬆症生物相似藥SPD合作協議，將共同進行該項藥物之臨床試驗。

台灣醣聯表示，生物相似藥SPD是醣聯運用其獨特的技術平台，從基因定序、生產細胞株製備及產程開發、分析技術開發，一路到50公升試量產全程自行開發之生物相似藥。

生物相似藥SPD與原廠藥具有極高的相似度，該藥物已由日本三菱瓦斯化學確認1,000公升之量產，其品質與醣聯製造之50公升產品一致，但由於2020年以來，新冠肺炎疫情影響，醣聯在風險考量之下，決定委由台康生技（6589）生產臨床試驗用藥，以加速進入臨床試驗之時程，日本三菱瓦斯化學將來將承接日本市場的藥品生產。

醣聯指出，台康不僅是國內專業經驗非常值得信賴之CDMO（委託開發與生產），而且在生物相似藥開發的領域也有相當優異的成績，相信此次合作也能為這項產品帶來加分的作用。此產品不僅與原廠藥相似度極佳，醣聯所優化的精簡生產流程更能有效節省成本，使產品更具市場競爭力。

醣聯與三菱瓦斯化學的合作，將由雙方共同出資，進行SPD後續之臨床試驗，以最快速度啟動該藥物於日本及全球主要市場之臨床試驗工作。醣聯與三菱瓦斯化學自2011年開始在抗體藥物製造上有長期的合作關係，這次的合作是十多年以來雙方規模最大的一次合作投資，這也象徵兩家公司的專業合作及信賴關係更趨穩固。

調研機構GII研究報告指出，受人口老化影響，全球骨質疏鬆症治療藥市場2020～2025年的年複合成長率將達5.3%，預估超過2億人受骨質疏鬆症所苦，市場規模超過70億美元。有鑒於此龐大商機，醣聯與三菱瓦斯化學雙方除積極推動SPD的臨床試驗進程，也同步持續拓展與其他國際大藥廠之合作商機，積極與具全球行銷通路之生技藥廠洽商SPD的共同開發及對外授權事宜。希望盡早以高品質的低價藥物，幫助到無法負擔高額藥物的病患。

三菱

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