聯亞生技：未造冊讓員工以優先順位申請施打進口疫苗

聯亞生技今（11）日表示，近日傳出疫苗研發製造公司被列為疫苗優先施打順位，若干媒體揣測隱射聯亞生技集團員工對自行研發的疫苗不具信心，聯亞生技澄清，此為不實臆測與錯誤傳聞。

聯亞生技表示，該集團公司符合中央流行疫情指揮中心（COVID-19疫苗公費接種對象）之「維持防疫量能」第二類別，尊重指揮中心的施打順位安排。但集團所屬各公司未考慮優先施打順位，也未將員工名單造冊向衛福部申請優先施打進口疫苗。

聯亞生技表示，疫情在2019年底爆發，台灣苦撐至今年5月，終未能躲過變種病毒。國內有能力研發或生產疫苗的公司，均投入新冠疫苗的困難研發路。就是否能達到疫苗自備的戰略目標，國人意見紛雜，有激動鼓勵者，也有自始即不看好。

聯亞生技表示，日前若干媒體指摘隱射國產疫苗公司對自行研發之疫苗不具信心，並指責指揮中心的政策。對此，聯亞生技集團對於政府保護疫苗研發和生產人員的用心表達感謝，並認為此政策符合各國之防疫優先順序原則。

聯亞生技表示，集團各公司依政府的防疫措施，嚴格執行人員分區分流、進出管制實名制、視訊遠距開會、每天定期環境清消，並為員工進行量測體溫與關注健康情況等等，不但保護員工健康，也維持公司營運，使疫苗的研發及生產不受疫情影響。

聯亞生技指出，集團曾考慮比照恩慈療法向衛福部申請讓集團員工優先施打自家疫苗，但因過程與作業程序複雜而未付諸行動。集團創辦人王長怡博士表示，對聯亞新冠疫苗UB-612的安全性、有效性及耐受性深具信心，目前正配合政府進行相關審查。待UB-612獲專家審查通過取得EUA，其本人、集團高階主管及相關研發人員均會公開施打UB-612，也不排除向中央流行疫情指揮中心申請讓集團同仁及家人施打自家疫苗。