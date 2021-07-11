快訊

唐鳳提醒首輪「疫苗意願登記」明收單…前3周都打AZ 勾莫德納要再等

【7/11確診地圖】本土+28、境外+3、4死！ 陳時中：疫情持續在低點

今增28例本土新冠確診、3例境外移入 4例死亡

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例，個案分布以新北市12例為最多，其次為臺北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及臺中市各1例；其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月9日累計公布13,986位確診個案中，已有11,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案15342為本國籍30多歲男性，7月8日自沙烏地阿拉伯返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，並入住防疫旅館，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15351為菲律賓籍30多歲船員，5月17日自菲律賓來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，檢疫期滿前採檢結果為陰性即登船出海工作，7月10日返臺並採檢，於今日確診；個案出海工作及在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15353為本國籍40多歲男性，7月10日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案7月11日出現發燒症狀，已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中。

疫情 菲律賓

延伸閱讀

7月11日疫情懶人卡／北市聯合醫院篩檢驗出1人陽性 三立電視2員工確診

中國新增24例COVID-19 本土12例在雲南

連6天加零中止 新冠肺炎確診學生單日新增5人

基隆市死亡個案再加1例 累計25人 致死率續往上攀升

相關新聞

油價揚 航空雙雄貨運漲價

國際油價反彈上漲，華航、長榮航航空雙雄針對油價上漲，自7月16日起調漲航空貨運燃油附加費用，各航線每公斤調幅約14.2%...

裕隆轉型成績單 15日股東會揭曉

裕隆與中華汽車股東會將在15日召開，為今年集團企業股東會展開序曲。裕隆集團歷經過去的調整，獲利能力大幅提昇，集團董事長嚴...

之初創投加速器 14日展成果

即使在疫情期間，新創產業動能持續不斷，東南亞最大新創投資基金之初創投旗下的加速器（AppWorks Accelerato...

客運新策略 推數位通行證

後疫情時代旅行方式改變，幾乎已變成個人化模式，國內航空雙雄因應市場改變調整營運策略，增加各種電子化系統，減少不必要接觸，...

大江購物突提早打烊 公司：因確診者足跡全館消毒

桃園市大江國際購物中心中午營業後，突然宣布下午4點結束營業，原因是配合政府防疫措施，全館全面消毒高規格防疫，明天（周日）...

超商雙雄力推線上預購 上半年營收勝去年同期

超商雙雄統一超商、全家便利商店公布6月合併營收均較去年同期略減，但上半年均較去年同期為佳；因應疫情兩家超商都力推線上預購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。