請文化部快解決問題！嘉創園區廠商自治會爭權益保障

嘉義文化創意園區5年前由文化部委託，新嘉文創公司取得15年經營合約、並招商進駐，但新嘉文創日前以疫情影響經營，向文化部提7月底提前解約，園區59家廠商受疫情影響、營運求助無門，日前組成自治會，呼籲文化部出面解決問題，能與嘉市文化局介入協商，維護進駐廠商權益，保障嘉義市文創生態發展。

「應先解決合約問題！」嘉義市文化局長盧怡君表示，嘉創園區進駐業者的努力，為嘉義市醞釀非常重要的文創力量，籲請文化部優先保障其權益，建議成立專案辦公室並派駐官員，明確園區定位，正視園區建物整建迫切需求，提出具體策略完善園區相關軟硬體建設。文化局會全力協助園業者向文化部溝通協調。

嘉義文化創意園區自治會國王蝴蝶秘密基地吳連銘表示，進駐廠商都與新嘉文創簽訂進駐合約，也依合約支付相關場地租金與其他費用，更投入數十萬至上百萬不等資金與設備，期望提昇嘉義市整體文創能量。

他說，目前進駐廠商包含市值20億的科技公司、品牌規劃公司、知名特色餐飲與各類型表演團隊、獨立書店等已逐漸發展出群聚文創生態，更為嘉義文創發展創造千萬產值，卻面臨新嘉文創無預警解約，廠商可能9月須撤離，不僅進駐廠商受影響，群聚效應一旦打散，對嘉義文創發展更是一大損傷。

「請文化部出面解決問題！」吳連銘指出，文化部文創發展司迄今尚未與進駐廠商或自救會協商，文創園區前身為嘉義酒廠，應視為在地文化財，建議文化部參考嘉義美術館案例，先取得各項建物使用許可與合法使用，在文創園區設立專案辦公室，並委由嘉義市文化局管理規劃．方能真正活絡文創園區並維持長久運作。