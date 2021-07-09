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捷流閥業6月營收2.1億、年增5.2% 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

國內蝶閥龍頭捷流閥業（4580）在台灣及中國大陸出貨暢旺帶動下，今(9)日公布6月合併營收2.10億元、年增5.2%，連續四個月保持月成長力道，並創歷史同期新高；累計前六月合併營收為11.34億元、年減6.6%。

而受惠集團持續深化電子、船舶、石化能源等產業工業閥門接單表現，挹注捷流第2季合併營收達6.24億元，雖較去年同期減少2.3%，但仍繳出歷史單季次高成績。

捷流表示，6月營收創歷年同期新高，主要因電子、船舶、石化能源等產業持續加大工業閥門訂單力道，挹注台灣、中國等地區銷售表現持續向上。

儘管目前訂單出貨仍有部分受船運缺櫃、塞港等因素影響，但集團積極配合調配生產出貨，滿足客戶預訂船期以完成遞延訂單認列，帶動單月營收已連續四個月保持月成長力道，第2季營收表現亦創歷年單季次高。

捷流觀察指出，全球產業持續面臨疫情影響航運運力、供應鏈供貨順暢度等，更加劇市場供需缺口，而帶動包括半導體、電子、工業自動化等資本支出計畫。

捷流憑藉旗下工業閥門產品銷售涉略多元產業，隨著主要客戶加大資本支出、國際環保法規趨嚴等條件下，預期整體接單表現仍較去年同期保持良好成長，進一步挹注集團整體營運動能。

捷流表示，先前船舶、工程等產業客戶，因工程進度展延導致部分訂單遞延，目前此部分皆已陸續出貨認列。

展望第3季，捷流持審慎樂觀看法。捷流仍看好台灣與亞洲等地區主要客戶訂單需求持續暢旺，加上歐、美地區逐步解封，有望帶動客戶開案需求拉升，同時提高工業閥門拉貨需求，也推升整體訂單能見度。

營收

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