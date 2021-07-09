捷流閥業6月營收2.1億、年增5.2% 創歷史同期新高

「其實，最心痛的是我。」7月8日，東元會長黃茂雄今年第二度發出「教子無方、愧對社會」公開信，引爆點是長子黃育仁控訴黃茂雄「有必要為一個『壞女人』，消滅自己親人？」父子經營權之爭已宛如八點檔劇情。記者向黃茂雄陣營提問，對兒子提刑事告訴、甚至用公開收購斬草除根等近日種種風波，幕僚轉述，黃茂雄聽了嘆了口氣說「就是因為愛他（黃育仁），才不要讓他一錯再錯，包容不是包庇。」

2021-07-09 16:56