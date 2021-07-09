高雄輕軌題材沒什麼用？未通車站6年平均漲2%

高雄環狀輕軌持續推進，東森房屋研究中心針對未通車的各站C18至C31，周邊直徑2.5公里統計近六年房價，實價登錄顯示，僅C31聖功醫院站與C29樹德家商站有9%與7%漲幅，其餘各站漲幅多在2~5%。另有多站不漲反跌。

其中C18鼓山站下跌10%最多、C24愛河之心站跌4%、C23龍華國小站小跌1%，14站平均漲幅僅約2%。

東森房屋研究中心副理謝欣亞指出，均價較高的集中在C19至C22美術館地區這四站，六年漲幅各為2%至5%不等，而C20台鐵美術館站及C21美術館東站這2站，沿線以豪宅產品為主流，目前新建案都站到4字頭以上才有機會入手。

同樣漲幅較大的C30科工館跟C31聖功醫院兩站，因環球影城商圈影響，這邊有大篇新建案進駐，進而拉抬了周邊的漲勢。

謝欣亞說，未通車輕軌站周邊漲幅較為緩慢，也與南部居民的投資習慣有關，對於未建設好的設施，一般會持觀望態度，通常會等建設完成，機能完備之後再出手進場，所以一般的上漲期，通常會落在通車之後，預計等2023年全線通車之後，應會有新一波成長。

東森房屋高雄鹽埕店主任焦韋華則表示，輕軌建設的主要目地，是串聯高雄市中心重要的幾個景點及商圈，提升觀光客的便利性，實用性沒有捷運來高，話題性就沒有這麼強烈。