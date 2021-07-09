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陸籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

萬海6月營收179.05億元再創新高 年增217.27%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海（2615）加碼布局北美線效益發酵6月營收再創新高。6月營收跳升到179.05億元，年增率217.27%，較上個月年增率17%。法人持續看好萬海買進11艘的二手船舶，及開闢新航線效益，將持續推升萬海營收、獲利成長的新生力軍。

萬海今年3月把遠東-美西線改成定期航班後，首度進軍亞洲到美東航線，這是繼大動作的布局亞洲到北美的航線，陸續開航的新航線效益也開始顯現在6月營收上。

法人認為，萬海經營跨足泛太平洋航線，主要以現貨市場為主，不用受限於長約的牽絆，運力增加及市場運價上漲時，所帶來的獲利空間更大；再加上船隊及貨櫃擴大效應加持，買進的11艘二手船已經陸續有8艘加入船隊，在運價居高不下加持下，持續看好萬海的營運表現。

萬海日前公布5月獲利自結數，稅後盈餘54.32億元，年增 17.54倍，每股獲利2.45元，年增17.63倍，但低於4月單月獲利，主要是開闢新航線相關費認列影響，比4月減少7.2億元，但累計前五個月每股獲利11.82元，賺了一個股本。

萬海已經斥資近千億元，進場大動作的造船、造櫃，根據全球即將新交船的統計數量來看，不考量TEU(櫃的數量)，只是簡單以船舶數量看，萬海這次再訂造12艘新船加入，未來準備要交船的數量達到46艘，僅次於長榮海運（2603）的62艘。

萬海 航線

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