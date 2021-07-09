「台塑四寶」看下半年展望：呈多空交戰

「台塑四寶」上半年合力大賺1,326億元，表現超預期。展望下半年，呈現多空交戰。

台化（1326）副董事長洪福源今天點出下半年石化業四大隱憂，包括1、海運缺艙、缺櫃仍然嚴重，不僅是遠洋，近洋也開始浮現，運費極端不合理已經嚴重影響物流；2、Delta病毒肆虐蔓延，亞洲影響深重，即使高疫苗施打率國家如以色列、英國、美國等也有疫情變化，為全球經濟復甦埋下變數；3、亞洲石化新產能第2季部分未能如期開出，但下半年終究會投產，將影響市場心態轉趨保守；４、前段時間大陸珠三角限電，目前雖略有緩解，但天氣即將進入高温，台灣、大陸都有限電問題。整體而言，洪福源預估台化7月營收略低於6月，第3季營收也會略低於第2季。

持同樣看法的還有台塑（1301），台塑董事長林健男認為，亞洲疫情再起及海運費高漲，衝擊加工製品銷往歐美市場；另外全球通膨壓力升溫，也不利經濟穩健增長，預估台塑本季營業額將比上季衰退。

台塑化（6505）總經理曹明觀察，美國已有將近五成人口完成兩劑疫苗接種，接下來進入駕車旺季，使美國汽油需求回升至 每日900萬桶以上；且第3季大陸汽油出口減少，加上亞洲疫苗施打率也是逐月增加，預期夏季亞洲汽油價差將保持強勁，台塑化第3季煉製毛利將回升。

南亞（1303）則有電子材料事業撐腰，董事長吳嘉昭表示，旗下包括銅箔基板、銅箔及電路板等電子材料市場需求都相當旺盛，將抵銷化工產丙二酚（BPA）因部份產線歲休及受價格下跌影響，估南亞第3季整體營收與第2季持平。

整體而言，經過上半年激情過後，台塑四寶下半年營運將回歸常態。不過下半年是石化業的傳統旺季，加上國際油價穩步墊高，還有現金股利加持，法人認為台塑四寶下半年獲利不需太悲觀。