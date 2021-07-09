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禁內用好傷！王品台灣6月營收年減逾5成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）公告6月合併營收8.7億元，年減28.24%。其中，台灣事業群營收3.6億元，營業額年減56.22%，因三級警戒全台餐廳禁內用，僅能仰賴外帶外送、冷凍食品、電商收入支撐。而大陸事業群6月營收5.1億元，年增32.51%，顯示大陸疫情持穩，疫情較嚴峻的廣東省也解除餐飲內用限制，帶動市場持續復甦，逐步回歸疫情前消費水平。

王品台灣1-6月營收，仍較去年同期維持正成長，年增7.49%。大陸1-6月營收年增96.4%，復甦強勁。兩岸合併上半年營收83.8億元，年增30.19%。

去年疫情爆發以來，王品積極布局外帶外送服務、冷凍常溫食品市場、自有電商等銷售渠道，提前布局，5月中疫情爆發，外送業績逐周成長，並導入外帶點餐系統inline，消費者可以提前預訂餐點、到店即取，節省等待時間並降低接觸風險，帶動訂單量周周成長5成，外帶業績佔比已超過外送。

王品觀察外帶外送營業額排行，「享鴨」板橋、忠孝東、台中公益店包辦前3名，顯示在疫情期間，「烤鴨」這種烹調有難度、無法在家中複製的美味，頗受消費者歡迎，加上中式料理更適合家庭享用，挹注品牌業績成長。此外，分析集團外送前20大熱門品項，發現消費者熱愛鍋物料理，尤其是200-250元的個人即食鍋物，包含「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI快煮鍋」共有8款鍋物上榜，占比高達4成。

王品子公司萬鮮持續研發新品進軍零售通路，6月將「舒果」、「原燒」招牌醬料商品化，推出適合搭配沙拉的「和風芥末醬」、「蜂蜜檸檬醬」，增加燒肉風味的「鮮甜水果燒肉醬」、「濃口味噌燒肉醬」4款醬料。王品至今已推出約30款商品上架全聯、家樂福、全家等通路，範圍涵蓋冷凍常溫鍋底、冷凍丸餃、麵條、冰沙飲品、調味醬料等，穩定發展集團第二條成長曲線。

因應民眾自煮頻率提升，自有電商「王品瘋美食購物網」營業額、訂單量持續成長，除增加產能供給外，也積極推新品項，包含近期最夯的「蔬果箱」、各式組合商品如：火鍋經典組，內含熱銷的「青花驕」麻辣鍋底、「石二鍋」丸子三兄弟、生鮮肉品等食材，方便消費者一站購足。

隨著確診個案減少，7月13日起部分縣市開放餐廳內用，王品表示，將會嚴格執行政府防疫指引、已提前做好部署，落實梅花座、安裝隔板、用餐距離、實聯制、同仁健康監測等措施，將於解封前一日，聘請專業消毒公司進行消毒，以確保提供安心的用餐環境。

王品 疫情 營收

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