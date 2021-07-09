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富邦未來車ETF基金獲准募集 超前布局未來移動趨勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數與其他指數績效表現(各指數皆以美元計價，指數僅供參考用途，歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率。追蹤指數成立日為2021.3.17，指數走勢回溯至2016.11.30為基準日，基準點為1000。資料來源：Bloomberg，富邦投信整理。資料日期：2016.11.30~2021.06.30。)
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數與其他指數績效表現(各指數皆以美元計價，指數僅供參考用途，歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率。追蹤指數成立日為2021.3.17，指數走勢回溯至2016.11.30為基準日，基準點為1000。資料來源：Bloomberg，富邦投信整理。資料日期：2016.11.30~2021.06.30。)

富邦未來車ETF基金今(9)日獲准募集，該ETF追蹤MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數，該指數透過研究團隊與外部專家共同合作，從不同角度捕捉未來關鍵趨勢，不僅著眼於電動車市場的發展，更放眼快速起飛的自動車駕駛技術、車聯網運用，車用晶片，以及疫情中仍逆勢成長的共享經濟產業。

富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勲表示，該ETF追蹤MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數，成分股根據六大主題來篩選，包含：1.電化學能源儲存技術；2.生產電池製造用金屬之礦業公司；3.自駕車與相關聯科技；4.電動車、電動車零組件與原料；5.新交通運輸方式，客運與貨運，包含電動車與自駕車；6.共享運輸，進一步再根據市值、流動性、交易所等標準篩選出30大成分股，如市值大於2億美元、流動性部分則是3個月年化成交金額大於1.25億美元，以及單一成分股權重≤20%及前五大成分股權重≤65%。

隨著未來車產業蓬勃發展，MSCI ACWI IMI精選未來車30指數回溯自指數基準日(2016.11.30)以來，成長幅度已達 258%，優於同期間的NASDAQ指數及S&P500指數表現。

蔡宗勲說，汽車可說是繼手機之後，下一波科技產業的藍海市場，未來兆元商機無限。2018年麥肯錫未來移動(Future Mobility)報告就已經提出汽車產業未來發展四大趨勢A.C.E.S：自動駕駛(Autonomous)、車聯網(Connectivity)、電動車(Electric)與共享經濟(Shared)。四大未來移動關鍵趨勢，將可為新型態公司及新商業/營收模式，帶來極大可能性。

眾所皆知特斯拉是電動車銷售的領導者，但除了特斯拉，美國通用汽車、日本本田汽車，不僅針對電動車發展趨勢已經投入大額資本，預計2030年將全面進入零排放行列。更重要的是，兩大傳統車廠早已超前布局，瞄準2024年的空中自動駕駛兆元商機。

蔡宗勲說，富邦未來車ETF著眼於未來，但也同時掌握當前的投資動能。產業布局不僅涵蓋電動車科技新創車廠，也包含快速搶灘的傳統車廠，電動車上中下游產業一網打盡。此外，更是掌握自動駕駛與關聯技術商機，以及未來新交通運輸方式與共享運輸的機會。雖然專注於未來發展，但是當前的產業發展態勢明確，商機就在眼前。

全球景氣已從新冠疫情衝擊中回穩，經濟前景看好，全球股市也在政府政策挹注下，屢創新高。投資人可以瞄準未來商機無限的富邦未來車ETF基金，輕鬆掌握全球爆發性成長的投資趨勢。

電動車 ETF 富邦

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