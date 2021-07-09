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經濟部通過5家企業擴大投資台灣 總金額105億元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所今（9）日再添五家企業共斥資近105億元擴大投資台灣，包括根留企業方案的崧泉企業、瑞昱半導體，以及中小企業方案的鴻群板金工業、金禾洋及金寶蛋品科技。其中，瑞昱半導體以螃蟹精神霸氣砸72億，投入IC研發設計。

經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引932家企業超過1兆2,747億元投資，預估創造10萬7,240個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有105家根留企業投資約1,929億元，創造1萬4,592個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引610家中小企業投資約2,585億元，帶來2萬3,928個本國就業機會，後續尚有55企業排隊待審。

瑞昱半導體為IC設計公司，從事晶片設計研究、開發與銷售。在美中貿易戰以及全球疫情影響下，晶片產品供不應求，顯示出台灣在全球半導體產業鏈位居關鍵地位。有鑑於物聯網、雲端運算及人工智慧市場前景看好，且因應公司研發與營運擴張需求，計劃斥資近72億元在新竹科學園區與竹北生醫園區興建兩座辦公大樓，供給IC設計與軟硬體研發人員辦公室、實驗室以及小型試產基地，持續帶動臺灣半導體產業研發實力，也為國內增加545個就業機會。

崧泉企業投入水相關周邊產業逾30年，生產家用逆滲透、工業用淨水器、精密模具製造及塑膠射出等產品，擁有多項國際認證，包含ISO、NSF、WQA、Water Mark與SGS等，出口銷往歐美、中東、東南亞與中國大陸等地。為滿足市場客戶需求，建立自有品牌，提供完善的一條龍服務，計劃招募本國員工52人，投入逾二億元在臺中霧峰區興建廠房，同時在既有台中舊廠及南投廠導入智慧化生產線、IOT聯網系統、大數據分析與智能倉儲管理，持續致力於推動全球安全健康飲用水產品。

鴻群板金工業專營機械板金，擁有一條龍產銷作業能力，可應用於機械、電子通訊、能源、航太等產業，隨著台灣半導體產業蓬勃發展，逐漸踏入半導體設備板金生產市場。為公司長遠發展以及產業升級需求，擴大投入資金在臺中大肚興建二廠，同時在原有廠房及新廠導入智慧化製程以及自動化系統，透過數據管理可達成資訊化、可視化與即時化之生產，有效降低成本與達成產品流量追蹤，強化產業競爭力，也為國內增加30個就業機會。

金禾洋股份有限公司為專業的免洗餐具製造廠，全力發展紙容器製造，如紙杯、紙餐盒與紙吸管等。全球受疫情影響，外送飲食盛行，再加上環保意識抬頭，各國政府紛紛祭出限塑政策，在此趨勢之下，原有產能已不敷使用，為此計劃斥資逾五億元在彰化彰濱工業區興建廠房，擴大智慧化生產線與無塵室，大幅提高紙材使用率，減少資源浪費與降低廢棄物產生，除滿足國內市場所需外，也為開發更具環保材料及外銷市場舖路，將為國內增加4個就業機會。

金寶蛋品科技深根台灣蛋業40餘年，主要產品有鮮蛋、洗選蛋及蛋液及各式OEM產品，通過ISO 22000、HACCP、清真食品及CAS等認證，為因應農委會全面洗選蛋政策，降低禽流感風險，計劃斥資逾21億元，在彰化埤頭鄉打造「機蛋洗選分級包裝集貨暨加工廠」，引進最先進智慧化洗選、殺菌、加工調理設備，同時導入全自動冷鏈倉儲系統，有效達成產業升級，產品從畜牧場到餐桌，全程嚴格把關，讓消費者安心，也為在地創造111個就業機會。

瑞昱半導體

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