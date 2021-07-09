居家避暑愛吃冰 friDay購物「涼感美食」買氣飆

進入悶熱的炎夏季節，各地屢屢飆出36度的高溫，居家防疫兼避暑，最愛吃冰棒。遠傳（4904）friDay購物觀察，今夏受高溫與三級警戒居家防疫影響，friDay購物網站上冰品與涼感美食買氣較去年同期成長6成，且受到居家宅食風氣影響，站上DIY製冰小家電也成為近期熱門商品。

遠傳friDay購物觀察，自5月底起站上冰品與涼感美食買氣持續攀升，近一個月內即成長40%。熱銷商品除了杜老爺、哈根達斯、義美等傳統知名品牌外，今年以台灣在地「新鮮水果」為原料的冰品更成為大黑馬，如春一枝水果冰棒、好農水果冰磚、海霸王情人果冰等，甚至創意百搭的「檸檬冰角」或冰品配料芋圓、仙草、愛玉等，買氣均較去年同期成長六成。

此外，受到今年疫情居家宅食風潮影響，遠傳friDay購物觀察，許多消費者也選擇在家DIY製冰減少外出，站上製冰機、多功能攪拌棒、食物調理機、氣泡水機等銷售亦成長二成。此外，可與孩童們一起DIY的商品也很受家長們歡迎，例如DIY自製冰棒組、冰球製冰機、DIY炒冰盤，以及各式可愛動物造型製冰盒等，與孩子們一起創意做冰品，歡度火熱的暑期時光。

迎接酷熱暑假，遠傳friDay購物推出沁涼水飲大集合優惠活動，夏季冰品冷飲33折起，另有夏拼樂購節，不但享天天登記送可樂、週週抽衛生紙、滿額再抽小米顯示器三大好康，刷指定信用卡最高還可享21%回饋。