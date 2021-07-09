桂盟6月和第2季營收 創單月及單季歷史新高

鏈條大廠桂盟（5306）今(9)日公布2021年6月營收，在自行車鏈需求持續暢旺；非自行車鏈事業部銷售也同步增長，桂盟6月合併營收首度突破7億大關，達7.26億(年增38%)、創下單月歷史新高。第2季單季營收也同步站上20億大關，創下單季歷史新高。上半年合併營收達38億元，年增52%。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶，因此受到近期缺船缺櫃的影響也較小，此外，歐美補修市場需求也維持高檔，推升桂盟自行車鏈上半年銷售年增52%。桂盟的非自行車業務在上半年營收年增率更是高達55%，顯示桂盟的各事業營運，在疫情後回歸正常，同步驅動桂盟成長。

桂盟公司強調，桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求，桂盟也已完成六條中高階自行車鏈產線擴充，將於第3季陸續投入生產；非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡。部分自行車業者的高階車款訂單能見度已看到2022年底，也預期自行車產業至少旺到明年。再加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。