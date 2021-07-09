中鋼及鋼鐵公會配合政府政策 穩定鋼價貨暢其流

鑒於近來國際原物料、運費及包裝材行情高漲，帶動相關成本不斷上揚，行政院蘇院長極為重視並關切國內用鋼產業，特別是中小企業面臨的經營困境。台灣鋼鐵市場近半鋼材來自中鋼（2002）供應，行政院蘇院長特責成經濟部工業局及中鋼公司立即配合政策指示，穩定鋼價，確保貨暢其流。

台灣鋼鐵業及相關用鋼產業在國際上極具競爭力，憑藉著是完整、高附加價值且彈性十足的供應鏈，發揮螞蟻雄兵般的群聚優勢，無論是中游加工業者或是終端鋼鐵用戶，在既有鋼鐵供應鏈體系下都扮演各自不可或缺的關鍵角色。中鋼成立的宗旨即是要扶植、提升台灣鋼鐵相關產業的整體競爭力，不會偏執任一個供應鏈的環節。在今(2021)年初即呼籲下游業者要審酌料源、作好備料規劃妥慎接單，5月起再次出面勸導中游盤商勿投機囤貨，哄抬價格，同時中鋼更穩健開出7月盤價，不遺餘力維護台灣鋼鐵市場秩序。

昨(8)日經濟部工業局長呂正華、財團法人精密機械中心總經理賴永祥及台灣鋼鐵公會理事長兼中鋼董事長翁朝棟、業務副總劉敏雄等一行連袂拜訪機械公會理事長魏燦文，傾聽公會的意見並進行深度交流，會中針對中鋼如何協助機械公會會員廠需求孔急的現況，達成數項共識：

1. 行政院責成經濟部工業局、中鋼及整體鋼鐵產業必須配合政府政策，穩定鋼價，貨暢其流，確保機械產業供料交期穩定，讓業者可以放心接單。

2. 根據財團法人精密機械中心實際進行業者調查後，中鋼的直接客戶並無缺料或價格問題，問題多發生在透過中間盤商拿料的業者，主因市場訊息不透明，故對漲價有所雜音。中鋼已承諾會透過與機械公會定期召開平台產銷交流會，讓終端業者能通盤了解中鋼盤價走勢、國際市況變化等訊息，業者也能據此評估其由加工業者取得客製化料源的價格合理性，消弭資訊不對稱的情況。

3. 在公平交易法合規範圍內，請機械公會蒐集會員廠相關訊息與問題，交由中鋼居中協調、磋合既有經銷商通路，以中鋼盤價加上加工、裁切、客製化等費用及合理利潤，促成與會員廠合意成交價格，達成雙贏。

4. 行政院公平會針對盤商囤貨及哄抬價格等投機行為已立案調查中，中鋼已主動安排與中鋼客戶體系的買賣切割、盤商座談溝通，宣導政府政策及中鋼規劃的具體做法；若仍有執意不配合者，未來將依合約規範減供，將數量轉供給需料孔急的會員廠指定或推介合意配合之加工廠，從源頭根本解決問題。此外，中鋼也持續透過減少外銷量轉供內銷、調整生產計畫等方式來增量支援機械業者迫切需求。

5. 為提升用鋼產業的整體競爭力，中鋼可派遣產業服務團，並結合產官學研機構的研發聯盟，若機械公會的會員廠有產業升級、高值化等技術諮詢需求，中鋼都能提供必要的協助與服務。

6. 機械公會魏理事長理解並肯定工業局及中鋼的用心與作為，因機械業者配合的加工廠也多是長期合作對象，供應鏈關係的和諧與維護都必須妥慎處理。

工業局及中鋼將持續分別安排7月中旬拜訪工具機公會理事長許文憲交流意見，以及中游盤商座談協調，協助業者根本解決問題。

去年以來，因台灣全民抗疫防守有成，製造業持續生產，接單出口暢旺，充分發揮台灣供應鏈的優勢。值此關鍵時刻，中鋼再次呼籲台灣整體鋼鐵產業必須配合政府政策，共體時艱、穩定鋼價、貨暢其流，共同珍惜守護此波得來不易的鋼市榮景。