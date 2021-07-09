達爾捐贈600萬元醫療儀器 支援台灣醫療對抗疫情

國際半導體大廠美商達爾公司，今（9）日捐贈新台幣600萬元醫療儀器予國泰綜合醫院醫學中心，共同支援台灣對抗新冠肺炎(COVID-19）疫情，為第一線醫護人員提供實質援助。

達爾表示，台灣自5月中旬起新冠肺炎疫情趨於嚴峻，全國升級至第3級警戒，鑒於雙北是疫情高風險地區，達爾捐贈國泰綜合醫院，包括加護型呼吸器12台及購置1台非侵入性血流動力學監視器。

國泰綜合醫院表示，這是一台可協助醫療人員進行遠端監視新冠肺炎重症病患，協助醫院能有效調度人力，亦為醫院目前需要的醫療儀器。

達爾指出，在第一時間知悉此台非侵入性血流動力學監視器可即時監控並評估新冠肺炎重症病人的循環及心臟功能，並有助於醫師快速進行診斷、處置，提升治療品質，集團總裁盧克修博士即刻指示，全力支援國泰綜合醫院購入這台近百萬元之醫療器材，以做提供確診者最妥適的醫療，也為醫院日後進行醫學研究盡一分心力。

總裁盧克修博士說，台灣是我的家，願為養育我的這塊土地，盡責守護台灣，這也是每個企業應盡的社會責任。

達爾有許多長年在世界各地奔跑的高階主管，今年甫上任的全球資深副總裁虞凱行說明，他的家人也在台灣，面對疫情從去年發展至今，雖然讓他有更多的時間在台灣陪伴家人，感受這塊土地的溫暖，但他心中更想為這塊土地盡些棉薄之力，因此在這次得知呼吸器亦為現階段救治新冠肺炎病人重要的防疫醫療儀器，他極力向集團爭取預算添購12台的呼吸器，期盼可為第一線之醫療服務提供即時之幫助。

達爾衷心祈盼能為緊繃的醫療體系、辛苦的醫護戰士們加油打氣，一起守護台灣、做好各項防疫工作，同心抗疫，期待臺灣在政府、醫療機構及全民的自主管理下，及早渡過此波疫情危機，讓台灣回歸正常生活。