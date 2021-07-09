三級警戒續延 星譜生技持續與醫護一齊抗疫
從全台實施三級警戒迄今已近二個月，本土新冠肺炎新增確診人數可望漸趨緩，但Delta變異毒株在全球肆虐，最近在台灣南部擴散，也成為台灣最大的威脅病毒株。疾管局再次呼籲民眾，須保持警戒，落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施，才能有效維護個人健康。
許多急診醫生指出，第一線醫護人員在前線抗疫期間，看診衣著標準配備厚重，進去負壓室更要著全配防護隔離衣（兔子裝）布料完全不透氣；醫護人員的健康風險不單在治療過程中，疲累更是導致免疫力下降；同時脫下裝備後，臉上有數不清的護具壓痕，成為前線人員特有的職業標誌。
有鑑於此，成立逾30年，長期與全省超過千家診所醫院藥局合作的星譜生技，除提供研發的「蔓越莓&蜂膠」膠囊，可以加強個人防護力，亦有助於降低長時間悶熱，在喝水量少的工作環境下有效提昇免疫力及減少感染風險；另特別提供專利膠原蛋白面膜，讓辛勞的醫護人員摘下防護面罩時，也可以修護受損肌膚。
台北市疫情是全國最嚴峻的縣市，三軍總醫院為重點救治醫院，責任重大；星譜生技捐贈一批個人免疫防護禮盒，讓三軍總醫院一線的醫護同仁提昇個人免疫防護力，也給第一線的醫護人員支持、信心和鼓勵，他們不是孤單在抗疫延長賽場上，台灣全民和他們一齊抗疫。
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