7-ELEVEN攜手弘道、一粒麥子 推銀齡新生活計畫

7-ELEVEN把愛找回來公益募款，今年下半年持續攜手一粒麥子基金會、中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等四家社福團體，共同推動加一點關心，減一點冷漠的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，藉由營養餐食提供基本健康需求、將7-ELEVEN門市「好鄰居健康教室」線上化，幫助大眾認識照護長輩相關衛教知識、延緩長輩身心老化、打造失智友善環境。

全球快速高齡化以及一年多來持續影響全球甚鉅的新冠疫情下，根據美國、日本、新加坡等跨國醫學專家的長期觀察，不約而同的共同發現與呼籲，除了身心退化外，「孤獨」更是長者的沉默殺手，尤其居家防疫期間更為嚴峻，不能忽視其致命的影響力。

7-ELEVEN表示，除了打造失智友善環境，也共同推動銀髮就業，媒合中高齡者擔任門市夥伴成為「高年級實力生」，並優化工作流程，幫助長者開啟新生活。也於新冠疫情之下，持續提供營養餐食的送餐服務，藉由電話關懷訪視、送物資以及線上的關心連線運動的互動、居家學習工具包等多元「社區型服務」，化解疫情期間居家長者的身心退化危機與孤寂無助感。

此外，今年也推出「OPEN POINT APP 線上慈善捐款」、「OPEN POINT捐點」、「i預購認捐」三大資源，本月還新增「APP信用卡訂閱制」智能功能，民眾只要在OPEN POINT APP上操作、便能定期定額捐款，幫助公益團體度過疫情困境。

今年5月中旬過後，因應疫情提升至三級警戒並依最新公告延長至7月26日，全台持續暫停所有集會型的活動與服務，包含長者平常前往的社區據點與日照中心等，而開始三級警戒的短短一周後，弘道基金會即觀察發現居家防疫後長者出現了四大困擾：無聊不知所措、孤寂無助、身心退化以及因情緒與家人發生衝突。

弘道基金會於防疫三級警戒之初，隨即集結過往經驗並加上無接觸方式，彙整了多元遠距運用的線上「居家百寶箱」提供弘道社工們服務因應，來化解居家長者四大困擾，包含：無接觸送上各式家庭作業化解無聊不知所措；電話或視訊遠距的關心、線上聚餐或上課等化解孤寂無助；提供運動影片或者直接遠距視訊一起做運動來化解身心退化；甚或運用其好點子以及與家人溝通如何協助長者運用上述方法等等，改善居家長者的困擾。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，疫情三級警戒下，家人除了要因應工作模式改變，還要處理停學不停課的孩子居家上課的各種狀況，長者的確是最容易被忽略的一群。

不過，可以想像居家防疫長輩就像學生居家上課一樣，需要有規律的生活作息、家庭作業、身心健康促進的課程活動甚或者是線上視訊互動等生活目標，才能避免失去生活重心不知所措或感到孤寂無助，更能避免身心退化並且化解與家人的衝突，甚至在提供因應的服務後也發現，家人協助視訊或寫功課過程中，也潛移默化的促進了家人間的情感，甚至外籍看護也成為神隊友，將危機化為轉機。