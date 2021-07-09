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台中公園智選假日飯店 推打疫苗享升等優惠

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
旅客憑疫苗接種卡可升等入住園景客房，加碼再送丰盛町越光米餐盒。台中公園智選假日飯店提供
旅客憑疫苗接種卡可升等入住園景客房，加碼再送丰盛町越光米餐盒。台中公園智選假日飯店提供

隨著疫情警戒限制逐步放寬，台中公園智選假日飯店搶先推出「打疫苗享優惠」住房專案，即日起凡至官網預訂最優彈性價格，入住旅客憑疫苗接種卡即可升等入住園景客房，加碼再送丰盛町越光米餐盒兩份，以及館內餐飲八折優惠。

在疫情的衝擊下，三級警戒讓飯店業面臨前所未有的考驗，台中公園智選假日飯店隨時關注疫情變化，並配合疫情指揮中心要求的相關規定，包括維持社交距離、全程配戴口罩、確切落實實聯制、測量體溫、酒精消毒及人流管制等措施。

另外，飯店櫃檯還加設透明隔板，避免櫃檯人員與入住旅客直接接觸。早餐則改為個人餐盒，並提供無接觸送餐服務。

全台三級警戒超過一個月，飯店業住房率大幅度下滑，只能以餐點外帶外送服務救業績求生存。

而隨著本土疫情趨緩及疫苗接種人數逐漸增加，看準這波微解封商機，台中公園智選假日飯店超前布署，推出「打疫苗享優惠」住房專案，憑疫苗接種紀錄卡入住，即可升等入住園景客房，加碼再送丰盛餐盒及館內餐飲八折優惠。

新冠疫苗

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