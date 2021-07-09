巧新6月營收6.61億元 年增39.77％

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）今（9）日公布2021年6月合併營收達新台幣6.61億元，受惠主要客戶的拉貨力道穩健，挹注單月營收月增9.03％、年增39.77％，累計2021年1至6月合併營收為新台幣37.88億元，較去年同期增加60.94％，逼近2017年1至6月水準。

巧新表示，觀察儘管全球新冠肺炎的不確定性因素猶存，但隨著景氣逐漸的回溫，富人對於超跑、豪華汽車的需求明顯增加，包括賓士、保時捷、法拉利等車廠的訂單及銷售表現也水漲船高，進而帶動主要客戶對於巧新客製化輪圈的拉貨力道，挹注公司重點生產基地-雲林斗六廠持續保持近滿載的產能稼動率，加上過去三年巧新積極開拓與更多品牌車廠合作訂單，優化生產製程效率、人才培育等重要策略的執行，整體成效展開下，是巧新今年上半年營收表現能在疫情逆風中，繳出超越2018年上半年度業績，且直追2017年上半年營收38.03億元歷史次高年的成績，可見巧新經營團隊與全體員工努力不懈的毅力，也足見巧新工藝技術與產品品質深獲品牌車廠客戶的高度信賴肯定。

面對全球政府針對汽車碳排放標準越趨越嚴的浪潮，包括美國汽車大廠通用宣布擴大投資電動車和自駕車，福特汽車將在2030年之前完成旗下林肯全系列豪華車電動化或採用油氣混合車型式，法拉利預計2025年推出第一款純電車款，其餘汽車大廠亦紛紛宣布品牌電動化的計畫時程，凸顯汽車產業投入龐大的資金及技術積極朝向電動車、節能減碳、自動駕駛等發展之趨勢明確。然輕量化為電動車續航力之關鍵，巧新旗下主力產品客製化輪圈可結合空氣動力學，發揮在相同尺寸下鍛造輪圈可兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，目前公司與主要超跑及豪華汽車品牌車廠客戶也密切共同開發設計多款客戶製化輪圈，隨著未來客戶需求持續增加，將創造公司保持良好的訂單能見度。

展望下半年，巧新維持審慎樂觀看法。巧新仍謹慎面對美西、歐洲塞港及運費價格上漲等相關議題，雖短期訂單出貨需觀察全球航運運力因素，且短期也恐因成本上漲影響公司獲利之表現，但受惠於終端消費者對豪華汽車的需求上升，眾豪華品牌車廠的接單狀況暢旺，有助於創造巧新旗下客製化輪圈及懸吊系統相關零組件產品良好發展環境，目前公司也明顯感受到主要客戶在既有訂單保持良好拉貨力道上，有增加追量的情形，巧新秉持穩健擴張營運規模的策略，在拓展業務接單的同時持續透過內部精實化管理、生產製程優化、與客戶協調交通運輸問題，並對原物料做最有效率的應用，以期降低外在環境對未來整體獲利表現的影響。