微解封標準不一民眾怨 蘇揆：13日前還會檢討
疫情指揮中心昨日公布7月13日後微解封指引，但不少民眾質疑標準不一，有衍生亂象之虞，幼、補教業者痛陳，已經快活不下去；也有家長不滿健身中心、電影院能開放，幼兒園、安親班為什麼不能？也有地方首長，像柯文哲抱怨「事前不溝通，看電視才知道」？ 對此行政院長蘇貞昌回應說，到13日還有一點時間，我們會再做各方面的調整回應。
蘇揆今（9）日上午視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形，被媒體問及微解封標準不一時，他做出上述回應，他還說，我們因為變種病毒肆虐，全世界都受到很大的衝擊，台灣也不例外，但非常感謝國人同胞的支持、地方政府的努力，全國一致，雖然我們還沒有三級警戒解除的條件，但是已經看到相當的穩定。
他指出，現在我們雖然不能解除三級警戒，但是可以彈性地調整，但因為百工萬業、各方各面，不是一次就能很周到，所以我們昨天公布的規範，是一定要做到，而其他彈性調整的部分，是一個指引。
他強調，各界有不同的情況，有些也讓地方政府可以視各地不同的情形，來做相當的彈性調整。而疫情指揮中心也蒐集各方的資料，我也要求各部會就各地的業者、民情反映，我們隨時調整、滾動檢討，到13日還有一點時間，我們會再做各方面的調整回應。
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