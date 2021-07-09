家庭群聚案頻傳 僅12.6％民眾在家也一直戴口罩

1111人力銀行今（9）日發布「防疫新生活」調查，發現因為全國三級警戒的影響，七成三的受訪者表示「不再天天出門」，甚至有12.6%的受訪者表示，即使在家中也會一直戴著口罩。

該份調查指出，當「問及多久出門一趟（不包括工作）」，有高達七成三的受訪者表示「不再天天出門」，其中包括一周僅出門1~2次占45.6%、每二天出門占15.6%以及每三天出門則有11.6%。

而出門目的主要是為採買日用品、採買食材、外帶三餐及看醫生。採購食材的地點以超市/賣場（75.7%）最常去，其次則是網購通路（31.3%）及傳統市場（28.6%）。

此外，隨著5月19日發布三級警戒以來，國人皆已習慣口罩不離身、進店刷條碼、減少外出次數等防疫新規定。

日前，家庭群聚頻傳，造成同住家人可有染疫風險，因而有縣市首長提出，「在家戴口罩」建議，以降低群聚風險，對此民眾反應又是如何呢？調查顯示，有39.9%受訪者表示完全做不到、身體不適就會戴的比例也有28.7%、以及在公共區域會戴（客廳/廚房等）占18.8%；另有12.6%表示即使在家中也會一直戴著。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，將近兩個月來，在全台民眾齊心防疫下，根據中央流行疫情指揮中心公布的每日確診人數已降至維持在兩位數，顯示整體情勢相對穩定，並且往好的方向發展，防疫新生活已成為上班族的日常，隨著疫苗施打率的提高，可望在不久的將來，就能達成降級目標。

上述「防疫新生活」問卷，是1111人力銀行自2021年6月12日到7月6日，針對資料庫上班族會員，透過網路問卷進行抽樣，有效樣本數為1,182份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.85。