防疫新寵！新北別墅交易增三成、前三名爆黑馬

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄新北市透天交易狀況，今年1~4月交易405件，較去年同期317件，年增近三成。

觀察近兩年新北透天別墅交易量前3名行政區，都由新店區奪得冠軍，今年新店1~4月交易73件，但去年同期則成交63件；今年第二名由樹林區45件拿下，擠下去年的鶯歌區31件；近兩年第三名都由汐止拿下，今年成交39件，去年同期則成交28件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天產品有天有地，未來改建還有完整土地持分，被視為最保值的房產選擇，不過隨著少子化和房價高漲，年輕購屋者為了擠身都會區，逐漸捨透天、買大樓。

然而疫情翻轉民眾消費習慣及居住觀念，當在家工作及遠距會議成為工作常態，近年反倒「捨蛋黃、取蛋白」，獨棟透天或郊區別墅因密度低、人流少，在防疫上成為居住優勢。

台灣房屋華城特許加盟店店長蔡志成表示，從去年開始，來新店尋找透天別墅的買方明顯增加，就是為了減少「人與人的連結」，其中青山鎮因有康橋學區優勢，且3分鐘左右車程可到新店安坑交流道，20~30分鐘車程可到台北市中心，吸引不少北市上班族。

今年突然異軍突起的樹林區，躍升為別墅交易量第2名，張旭嵐表示，主要是因樹林出現少有的別墅新案「大安一號院」，成屋陸續交屋，另中古別墅「水景別墅」、「國產天地」也有交易。

汐止區因受到內湖買氣外溢，吸引不少在內科上班族進駐，透天別墅總價1200~1700萬之間，對新北換屋族也有吸引力。