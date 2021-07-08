長榮航空防疫新措施 試行AOKpass電子健康護照平台

長榮航空（2618）今(8)日於長榮官網及APP推出「旅客健康聲明」電子化系統，明(9)日與AOKpass平台及醫療夥伴MedAire合作，於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線試行電子健康護照驗證，此兩項措施都是為了簡化旅客在機場的各項防疫檢驗以及減少不必要的接觸。

長榮航空新上線的「旅客健康聲明」電子化系統，旅客只要在飛機起飛前48小時至1小時，於長榮航空官網或手機APP「預辦登機/報到」輕鬆完成輸入，即可免除在機場報到櫃台填寫紙本的不便，並減少不必要的接觸，省時、便利又環保。

AOKpass為國際醫療組織SOS和旗下的醫療夥伴MedAire、國際商會(ICC)及通用驗證公司(SGS)共同成立的電子健康護照平台，在COVID-19疫情爆發後積極開發PCR核酸檢測報告、疫苗注射之數位驗證，長榮航空透過與舊金山、洛杉磯、桃園三地機場公司合作，將於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線使用AOKpass電子健康護照平台，進行核酸檢測PCR驗證。

長榮航空表示，旅客搭機前可透過App Store或Google Play下載AOKpass應用程式於個人手持行動裝置，完成註冊程序並依據長榮航空官網新型冠狀病毒肺炎專區或是APP內提供之訊息，進行PCR檢測預約，前往醫療院所完成檢測後將取得的數位驗證碼(QR code)存置於手機，在機場報到時僅需提供存放手機內的驗證碼供機場地勤人員掃描，即可迅速判讀醫療報告的真偽，但為配合台美兩地現行的規定，旅客仍須攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。

全球疫苗陸續施打後，各國邊境已經逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要的角色；長榮航空今年三月開始與Affinidi電子健康驗證平台合作，於新加坡和馬來西亞試行，繼此次與AOKpass電子健康護照驗證平台於台北-洛杉磯、台北-舊金山航線試行後，目前也積極與國際航空運輸協會(IATA)洽商，持續與國際防疫驗證平台做最佳的串聯，以尋求最安全、最有效率、最便利旅遊的方式，因應疫情後的航空市場需求。