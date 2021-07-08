疫情衝擊　錩新越南廠縮減部分產能

錩新（2415）代子公司錩新科技(越南)公告，因應新冠疫情影響，配合當地政府，封鎖政策暫時縮減部分產能。

錩新表示，持股比例99.99%子公司的錩新科技(越南)，因越南胡志明市政府為防止新冠肺炎疫情擴散，7月8日下午6時起（越南當地時間），採取區域封鎖管制措施，除部分衛生醫療、社會安全活動外，應停止非必要活動，錩新科技(越南)於封鎖期間配合政府政策暫時縮減部分產能。

因應措施包括，錩新科技(越南)配合相關管制措施安排不超過50%的生產人員駐廠上班、配合當地政府政策防疫，確實保障員工安全與健康，並持續密切注意當地疫情，規劃特定人力待命，以因應政府時程進行全面復工準備。

錩新指出，位於胡志明市的錩新科技(越南)據點，主要生產揚聲器的金屬零件製品。