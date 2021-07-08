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杜拜傑伯阿里港火災已清理完成 可恢復正常作業

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

中東唯一深水貨櫃港阿聯酋杜拜主要港口傑伯阿里港（JebelAli Port）周三（7日）深夜發生大爆炸。國內的海運業者表示，根據最新掌握概況，碼頭火災情況已經清理完成，可恢復正常作業，缺船、缺櫃將加重危機暫時解除。

深圳鹽田才剛開始解封，恢復正常收貨運作，7日又發生杜拜主要港口傑伯阿里港發生船舶失火事件，這個港口目前有4個可以停泊世界最大型的船舶，原本業界都很擔心，如果這個碼頭減緩作業，恐怕會全球海運市場缺船、缺櫃的蝴蝶效應擴大。

海運業者表示，根據了解情況後，傑伯阿里港是一艘210TEU左右船，主要航行中東區間市場為主的小型貨櫃輪失火，使得碼頭作業受到影響，但到昨天為止，碼頭已經整理差不多，又開始恢復船舶靠港作業。

碼頭 阿里 中東

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