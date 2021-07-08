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房地合一2.0殺傷力強 新北市拿下六都趕舊制成交王

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據房仲業者統計房地合一1.0與房地合一2.0交易前半年市況發現，房地合一2.0上路前半年，六都買賣移轉棟數達13.4萬棟，較房地合一1.0上路前半年交易量增加13.5%，顯示房地合一稅2.0版殺傷力更勝1.0版。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，今年上半年房市交易量在資金寬鬆及低利之下，成為挹注房市成交動能攀升的主力；此外，短線投資客因著眼房地合一稅2.0版成屋閉鎖期長達五年，出現一股逃命波，也是推升今年上半年交易量上揚的原因之一，若非5、6月疫情爆發，今年上半年交易量能會更驚人。

據住商機構統計整理發現，房地合一稅2.0版上路前半年，六都交易量達13.44萬棟，較房地合一稅1.0版的11.84萬棟、量能增加13.5%；以六都來看，新北市交易量達3.37萬棟、較房地合一稅1.0版上路前量能成長25.3%，成為短線投資客殺出最多的都會區、拿下六都趕舊制成交王。

其次為高雄市成交2.2萬棟、增幅達20.1%，台南市、桃園市量能分別達1.34萬棟、2.32萬棟，增幅也分別達13.4%、12.7%，台中交易量為2.55萬棟、增幅為7%。

郎美囡分析，新北市與首都台北市政經關係緊密，但房價相對親民，且重劃區、新市鎮的購屋選擇多，不僅有自用買盤，投資置產的比例也高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一2.0影響最大的族群，包括了預售屋、國內法人持有戶，以及持有1年以上、未逾5年的屋主，由於閉鎖期拉長，加上稅率大幅拉高，壓縮短期獲利，雖長期持有的置產投資，影響不大，但確實影響投資人的機會成本，在此結構下，房市購買主力會更趨向於自用買方，也讓投機者轉向其他類型標的。

房地合一

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