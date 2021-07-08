內科七棟廠辦完工 商仲：銜接北市商辦缺貨潮

據商仲業者第一太平戴維斯統計，未來兩年台北市舊商辦因重建風潮，供給陷入緊縮，不過內科在去年底及今年陸續有七棟廠辦完工，將銜接台北市區辦公室缺貨潮。

據第一太平戴維斯最新調查，內湖科技園區再加上南側新明路工業區，及潭美段，全區內現階段有18個科技廠辦案正在規劃興建及推案中，量體總計超過8萬坪。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，從推案數量來看，半數更座落在舊宗段；若由開發量體來看，潭美段及舊宗段兩區域由於可開發土地充足，基地規模較大，合計兩區量體將近6萬坪，包括長虹、華固、達永及宏普建設皆有廠辦案正在興建規劃中，不少案子更在預售階段就已售出。

丁玟甄指出，去年底至今年內科將有七大棟廠辦完工，包括去年完工三大棟如「新世代科技廣場」、「善淵創客大樓」、「識野科技大樓」，以及今年四大棟「鼎實企業大樓」、「新銳科技大樓」、「華固智富中心」、「雲端科技大樓」。

其中「新世代科技廣場」、「新銳科技大樓」、「雲端科技大樓」已有買方出手，她認為從價格優勢與新供給完工的時間點來看，剛好可與市區的辦公室缺貨潮銜接，吸納這一波的企業搬遷需求。