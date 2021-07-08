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黃茂雄公開信譴責黃育仁 捏造言論攻擊家人和邱純枝

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
黃茂雄公開信。圖／東元提供
黃茂雄公開信。圖／東元提供

東元（1504）集團會長黃茂雄今（8）日發表公開信指出， 對長子黃育仁捏造不實言論攻擊家人和東元董事長邱純枝，痛心給予譴責。

黃茂雄的公開信如下：

今日育仁在線上記者會上的種種指摘，身為父親的茂雄感到非常的傷心和失望，育仁今日的不實言行，更加重茂雄教子無方的不安，深感愧對關心我們的社會大眾。

茂雄和育仁的父子關係被拿來作為爭取經營權的攻擊手段，個人願意承擔，但育仁作為已嚴重傷害公司、家庭、阿嬤、母親、甚至弟妹以及周遭的親戚朋友們，也對社會做了一個極為不良的示範。

身為父親，茂雄感到萬分的痛心，也覺得非常遺憾。 過去育仁不論言行如何，茂雄都選擇包容， 但是今日公然捏造不實言論攻擊無辜的家人和公司的邱董事長， 我還是要痛心地給予譴責 。

有關公司的公開收購一切遵照法令辦理！爭取經營權應該讓大家看到的是品格和能力，而不是用激烈的方式來達到訴求。今天育仁的言論，已經失去身為一個家庭成員和上市公司董事長應有的份際，甚至超過法律邊緣，猶不自知。請育仁冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沉溺於個人權位的鑽營！

茂雄一向公私分明，也以此教育子女，希望他們都能奉公守法，循規蹈矩，話已至此，沈重奉勸育仁懸崖勒馬，不要鑄成無可挽回的遺憾。

經營權 黃茂雄 東元

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