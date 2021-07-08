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東元發致菱光股東公開信 將追究黃育仁不法行為

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東元電機（1504）、東安投資、光元實業今（8）日發出「敬致菱光公司股東公開信」，將繼續揭弊並追究菱光董事長黃育仁之不法行為， 維護全體股東權益。

東元的公開信全文如下：

菱光科技9日召開股東常會，主要股東東元電機、東安投資及光元實業今天聯合發表「致股東公開信」，向董事長黃育仁提出五大質疑，並要求載入股東會會議紀錄，三大股東強調，縱使無法再擔任董監事，仍會繼續就黃育仁於第八屆董事長任內涉嫌之不法情事予以究責，以彰公義，並維護菱光科技及股東之權益。

以東元電機為首的三大股東，致股東公開信質問，菱光科技過去五年主要競爭對手的營收持續成長，但菱光科技卻在四年中，營收減少了近10億元，獲利和EPS均一路下滑，今年第一季菱光科技的淨利率不到競爭對手的一半；而ROE數字更是連年下滑，不到競爭對手的一半。而且菱光的公司治理更是位居後段班。

黃育仁頻頻要求其他公司改革創新，卻不見菱光科技產品的創新？也看不到菱光的經營績效改善？如此經營公司的成績，黃育仁先生如何向廣大的菱光股東交待？菱光科技的未來何在？

除了質疑黃育仁經營菱光科技的能力，「致股東公開信」中也提到，黃育仁先生個人未持有菱光科技及東元電機的股份，卻耗用菱光公司的巨大資源，圖謀自己在東元電機的經營權爭奪，實非正當之舉；再者，菱光為上市公司，黃育仁卻一再利用公司經費，圖謀個人私利，進行爭奪東元電機經營權，甚至涉嫌違法支付東元股東會委託書徵求費，枉顧菱光股東權益。公開信中指出，「請黃育仁先生拿自己的錢出來投資，才是正辦！」。

股東會 東元電機 黃育仁

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