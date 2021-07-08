東元董座邱純枝簽名信表沉痛 將為個人清白而戰

東元（1504）董座邱純枝今（8）日發出簽名信指出，「沉痛 為個人清白而戰」。

邱純枝簽名信全文如下：

個人自1997年進入東元電機，擔任財務處長以來，一直兢兢業業，以專業經理人之角色為公司盡綿薄之力，如今能以東元電機董事長一職為社會貢獻己身之力，實為本人努力向上，也歸功於台灣社會的公平競爭發展，讓女性能有發揮的空間。但若如黃育仁先生所誣指，不但將台灣數十年來的兩性平權毀於一旦，更是抹煞了國內所有女性企業家的努力向上精神。

今年5月31日，本人已對黃育仁先生提出毀謗告訴，不料今日黃先生竟再度針對本人做出嚴重毀謗，實為累犯行為，本人只能追加告訴，期待司法能還我清白，也希望藉由司法的公平公正，能端正若干人士為達一己私利，卻不顧一切毀損他人聲譽的惡劣行徑。

黃育仁先生為爭取東元電機董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人髮指！本人在此呼籲黃育仁先生，請以正當行動、公平競爭，東元電機是守法合規的優良公司，需要的是光明磊落、正派經營的領導人，若只因覬覦董事長大位，即發表如此不堪之言論，本人深感遺憾。

名位榮利只是一時，清白聲譽伴隨一生，本人沉痛否認黃育仁先生之不實指控，並重申將為個人清白名譽，勇敢奮戰。