東元邱純枝反擊：黃育仁捏造不實指控、覬覦董事長大位

東元電機（1504）董事長邱純枝反擊黃育仁，為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒！對黃某人因個人對董事長大位覬覦，竟做出如此不理性且不合常理的言論，深感遺憾。

東元表示，黃育仁於於今日線上記者會中，以惡毒和不實語言毀謗東元電機董事長邱純枝，不但已嚴重侵害邱純枝名譽，更造成東元電機損害。