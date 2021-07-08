東元邱純枝反擊：黃育仁捏造不實指控、覬覦董事長大位
東元電機（1504）董事長邱純枝反擊黃育仁，為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒！對黃某人因個人對董事長大位覬覦，竟做出如此不理性且不合常理的言論，深感遺憾。
東元表示，黃育仁於於今日線上記者會中，以惡毒和不實語言毀謗東元電機董事長邱純枝，不但已嚴重侵害邱純枝名譽，更造成東元電機損害。
邱純枝發表以下聲明：
1. 邱純枝前於今年5月31日，已經對黃育仁提出毀謗告訴，今天黃育仁再一次針對邱純枝的嚴重毀謗，實為累犯行為，會立刻追加告訴。
邱純枝表示，希望司法能換取個人清白，也要端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑。
2、部分媒體報導未經證實的消息，協助散播不實謠言，嚴正要求停止，並請網路新聞下架。
3、黃育仁為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒！對黃某人因個人對董事長大位覬覦，竟做出如此不理性且不合常理的言論，深感遺憾。
針對相關當事人之；臆測與討論，已涉犯刑法第310條第2項加重誹謗罪，亦連帶嚴重影響本公司商譽，本公司鄭重呼籲外界切勿再以訛傳訛。經本公司與相關當事人查證，報導內容純屬憑空捏造不實言論，本公司特代發函澄清。
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